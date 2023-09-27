В Минобороны рассказали, чем будут заниматься новые заместители Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: соцсети чиновника

27 сентября Кабинет Министров Украины назначил новых заместителей Министра обороны Украины. В Минобороны рассказали, чем будут заниматься чиновники.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

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Как известно, новые должности заняли:

Юрий Джигир,

Наталья Калмыкова,

Екатерина Черногоренко.

Что известно о Юрии Джигире

Юрий Джигир на протяжении последних трех лет проводит консультации для Всемирного банка по поводу финансовых частей реформ, связанных со здравоохранением.

"В 2018-2020 годах работал заместителем Министра финансов Украины. У него более 20 лет экономического опыта в поддержке реформ, социальной политике и фискальной децентрализации в Украине, Восточных Балканах, Центральной Азии", — говорится в сообщении.

Главные задачи

Он будет работать заместителем Министра обороны Украины по финансам. При работе в приоритете для него будут следующие направления:

бюджетирование,

финансовый контроль,

управление ресурсами,

аналитика,

аудит для предотвращения коррупции.

Юрий Джигир. Фото: Минобороны Украины

В пресс-службе Минобороны отмечают, что опыт чиновника поможет "достичь нулевой толерантности к коррупции". Также благодаря ему будет развит украинский ВПК (Военно-промышленный комплекс), а ресурсы будут распределяться эффективно.

Наталья Калмыкова

Также Кабмин назначил на должность заместителя Министра обороны Украины по социальному развитию Наталию Калмыкову.

Как известно, с февраля 2022 года она занимала должность исполнительного директора Украинского ветеранского фонда. До этого она работала советницей Командующего Сухопутными войсками ВСУ и заместителем директора в фонде "Вернись живым".

Наталья Калмыкова. Фото: Минобороны Украины

Приоритетные направления в работе

Люди:

реформа кадровой политики,

разработка эффективной модели управления человеческим потенциалом,

цифровизация процессов,

создание бренда работодателя ВСУ.

Военнослужащие в гражданской жизни:

адаптация военных,

государственные гарантии,

система ментального здоровья,

построение сил резерва из ветеранов.

Военная медицина:

цифровизация и реформа ВВК,

изменение подходов к подготовке по тактической медицине,

никаких компромиссов по качеству военных аптечек,

построение новой модели в системе военной медицины (от турникета и эвакуационной машины до лечения заболеваний и протезирования).

"Ее экспертиза поможет нашим воинам чувствовать себя защищенными и важными для государства", — подчеркнули в сообщении.

Опыт Екатерины Черногоренко

Кроме того, заместителем Министра обороны Украины по цифровому развитию назначили Екатерину Черногоренко.

"Екатерина — руководитель проекта "Армия дронов". С 2018 года является проектным координатором электронных услуг єМалятко, электронного больничного и внедрения COVID-сертификатов в Дії", — добавили в пресс-службе.

Екатерина Черногоренко. Фото: Минобороны Украины

Главные направления работы

Люди:

введение системы кадрового учета военнослужащих,

цифровизация ВВК и госпиталей,

е-Военный билет.

Технологии:

фокус на боевых системах,

введение единого дизайн-кода и сочетание в экосистему,

полноценное введение "Дельти",

легализация и развитие "єРакети",

модернизация "Покрови" и "Дзвону".

Процессы:

отмена бумажной отчетности,

цифровизация логистических цепей и системы рекрутинга;

введение реально отслеживаемых метрик в отчетности.

Благодаря ее опыту будут реализованы все изменения, которые помогут иметь лучшую эффективность для украинских военных, защищающих наше государство. Также это поможет ввести прозрачную систему рекрутинга к Силам обороны.

Напомним, ранее Министр обороны Украины Рустем Умеров заговорил о введении новой должности в Украине — военного омбудсмена.