В Минобороны рассказали, чем будут заниматься новые заместители Умерова
27 сентября Кабинет Министров Украины назначил новых заместителей Министра обороны Украины. В Минобороны рассказали, чем будут заниматься чиновники.
Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Как известно, новые должности заняли:
- Юрий Джигир,
- Наталья Калмыкова,
- Екатерина Черногоренко.
Что известно о Юрии Джигире
Юрий Джигир на протяжении последних трех лет проводит консультации для Всемирного банка по поводу финансовых частей реформ, связанных со здравоохранением.
"В 2018-2020 годах работал заместителем Министра финансов Украины. У него более 20 лет экономического опыта в поддержке реформ, социальной политике и фискальной децентрализации в Украине, Восточных Балканах, Центральной Азии", — говорится в сообщении.
Главные задачи
Он будет работать заместителем Министра обороны Украины по финансам. При работе в приоритете для него будут следующие направления:
- бюджетирование,
- финансовый контроль,
- управление ресурсами,
- аналитика,
- аудит для предотвращения коррупции.
В пресс-службе Минобороны отмечают, что опыт чиновника поможет "достичь нулевой толерантности к коррупции". Также благодаря ему будет развит украинский ВПК (Военно-промышленный комплекс), а ресурсы будут распределяться эффективно.
Наталья Калмыкова
Также Кабмин назначил на должность заместителя Министра обороны Украины по социальному развитию Наталию Калмыкову.
Как известно, с февраля 2022 года она занимала должность исполнительного директора Украинского ветеранского фонда. До этого она работала советницей Командующего Сухопутными войсками ВСУ и заместителем директора в фонде "Вернись живым".
Приоритетные направления в работе
Люди:
- реформа кадровой политики,
- разработка эффективной модели управления человеческим потенциалом,
- цифровизация процессов,
- создание бренда работодателя ВСУ.
Военнослужащие в гражданской жизни:
- адаптация военных,
- государственные гарантии,
- система ментального здоровья,
- построение сил резерва из ветеранов.
Военная медицина:
- цифровизация и реформа ВВК,
- изменение подходов к подготовке по тактической медицине,
- никаких компромиссов по качеству военных аптечек,
- построение новой модели в системе военной медицины (от турникета и эвакуационной машины до лечения заболеваний и протезирования).
"Ее экспертиза поможет нашим воинам чувствовать себя защищенными и важными для государства", — подчеркнули в сообщении.
Опыт Екатерины Черногоренко
Кроме того, заместителем Министра обороны Украины по цифровому развитию назначили Екатерину Черногоренко.
"Екатерина — руководитель проекта "Армия дронов". С 2018 года является проектным координатором электронных услуг єМалятко, электронного больничного и внедрения COVID-сертификатов в Дії", — добавили в пресс-службе.
Главные направления работы
Люди:
- введение системы кадрового учета военнослужащих,
- цифровизация ВВК и госпиталей,
- е-Военный билет.
Технологии:
- фокус на боевых системах,
- введение единого дизайн-кода и сочетание в экосистему,
- полноценное введение "Дельти",
- легализация и развитие "єРакети",
- модернизация "Покрови" и "Дзвону".
Процессы:
- отмена бумажной отчетности,
- цифровизация логистических цепей и системы рекрутинга;
- введение реально отслеживаемых метрик в отчетности.
Благодаря ее опыту будут реализованы все изменения, которые помогут иметь лучшую эффективность для украинских военных, защищающих наше государство. Также это поможет ввести прозрачную систему рекрутинга к Силам обороны.
Напомним, ранее Министр обороны Украины Рустем Умеров заговорил о введении новой должности в Украине — военного омбудсмена.