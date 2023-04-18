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Британия призвала других членов G7 быть готовыми к возможному ядерному удару РФ по Украине

18 апреля 2023 11:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Британия призвала других членов G7 быть готовыми к возможному ядерному удару РФ по Украине
Заседание представителей Большой семерки в Японии. Фото: Facebook-страница МИД Японии
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Великобритания на встрече министров иностранных дел Большой семерки напомнила о ядерных угрозах России. Британская делегация подчеркнула, что G7 должна быть готова к любым шагам РФ.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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Британское предупреждение

Официальные лица Великобритании сделали на саммите Большой семерки в Токио заявление о возможных действий Российской Федерации против Украины.

Британцы призвали представитель Группы семи быть готовым к самым экстремальным военным мерам Владимиру Путину.

Речь шла, в частности, и о возможности ядерного удара.

Заявление G7

В конце концов представители Большой семерки выступили с совместным заявлением по ядерным действиям России, в частности, по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.

Белорусский план Путина Группа семи назвала неприемлемым, раскритиковав саму идею размещения российского ядерного оружия в соседней стране.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие.

По его словам, лидер белорусского режима Александр Лукашенко уже давно поднимает вопрос о размещении в Беларуси российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что такие действия являются своеобразным ответом на решение Великобритании передать Украине танковые снаряды, содержащие обедненный уран.

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