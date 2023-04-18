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Британія закликала інших членів G7 бути готовими до можливого ядерного удару РФ по Україні

18 квітня 2023 11:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Британія закликала інших членів G7 бути готовими до можливого ядерного удару РФ по Україні
Засідання представників Великої сімки у Японії. Фото: Facebook-сторінка МЗС Японії.
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Велика Британія на зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки нагадала про ядерні погрози Росії. Британська делегація наголосила, що G7 має бути готовою до будь-яких кроків РФ.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

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Британське попередження

Офіційні особи Великої Британії зробили на саміті Великої сімки у Токіо заяву щодо можливих дій Російської Федерації проти України.

Британці закликали представник Групи семи бути готовим до найекстремальніших військових заходів Володимира Путіна. 

Йшлося, зокрема, і про можливість ядерного удару.

Заява G7

Врешті представники Великої сімки виступили зі спільною заявою щодо ядерних дій Росії, зокрема, щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Білоруський план Путіна Група семи назвала неприйнятним, розкритикувавши саму ідею розміщення російський ядерної зброї у сусідній країні.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю.

За його словами, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в білорусі російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.

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