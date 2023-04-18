Британія закликала інших членів G7 бути готовими до можливого ядерного удару РФ по Україні
Велика Британія на зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки нагадала про ядерні погрози Росії. Британська делегація наголосила, що G7 має бути готовою до будь-яких кроків РФ.
Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Британське попередження
Офіційні особи Великої Британії зробили на саміті Великої сімки у Токіо заяву щодо можливих дій Російської Федерації проти України.
Британці закликали представник Групи семи бути готовим до найекстремальніших військових заходів Володимира Путіна.
Йшлося, зокрема, і про можливість ядерного удару.
Заява G7
Врешті представники Великої сімки виступили зі спільною заявою щодо ядерних дій Росії, зокрема, щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.
Білоруський план Путіна Група семи назвала неприйнятним, розкритикувавши саму ідею розміщення російський ядерної зброї у сусідній країні.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю.
За його словами, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в білорусі російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.