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Британия объявила имя нового посла в Украине

6 июля 2023 18:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Британия объявила имя нового посла в Украине
Мартин Гаррис, который станет новым послом Великобритании в Украине. Фото: gov.uk
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мартин Гаррис станет новым послом Великобритании в Украине. Он сменит в должности Даму Мелинду Симмонс.

Об этом сообщает Посольство Великобритании в Украине.

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Симмонс возглавляла миссию с 2019 года. В посольстве сообщили, что она продолжит работу на дипломатической службе в другой должности.

Плановая ротация пройдет в сентябре 2023 года.

"Я рад вернуться в Украину, чтобы возглавить важнейшую работу нашего Посольства по поддержке украинского правительства и народа, которые защищают свою страну и наши общие ценности. Отношения Великобритании с Украиной никогда не были настолько прочными, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — сказал Гаррис.

Пост
Пост посольства. Фото: скриншот

Мартин Гаррис: что о нем известно

Гаррис — дипломат, работавший в 2003 году в Киеве как Генеральный Консул и заместитель Главы Миссии Великобритании. В 2008 году он вернулся в Лондон и стал советником по Афганистану, Пакистану, России и другим республикам бывшего Советского Союза при Кабинете министров.

В течение 2010–2014 годов был послом Ее Величества в Бухаресте, а с апреля 2014-го стал министром и заместителем Главы Миссии Великобритании в Москве. Там он работал до 2017 года.

Напомним, глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что Украина сможет присоединиться к НАТО по сценарию Финляндии и Швеции. Однако для этого нужно дождаться завершения войны.

Также мы писали, глава правительства Британии Риши Сунак сообщил, что в ближайшие три года Великобритания выделит 3 миллиарда долларов США в виде финансовой поддержки для Украины. Благодаря этому, Украина сможет привлечь инвестиции и инновации.

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