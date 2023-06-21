Велика Британія надасть Україні новий пакет допомоги на 3 млрд доларів

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: росЗМІ

Протягом найближчих трьох років Велика Британія виділить 3 мільярди доларів США у вигляді фінансової підтримки для України. Завдяки цьому Україна зможе залучити інвестиції та інновації.

Про це повідомив глава уряду Британії Ріші Сунак у рамках виступу на конференції з відновлення України.

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"Надаючи фінансові гарантії на загальну суму 3 мільярди доларів за три роки, ми одночасно запускаємо новий проєкт, названий "Британо-український технологічний міст". Цей проєкт покликаний сприяти притоку інвестицій, підтримці талантів, просуванню "зеленої" енергетики та іншим ініціативам. Всі це є частиною масштабних спільних зусиль союзників та партнерів із різних куточків світу. Цього тижня також очікується оголошення про значну підтримку з боку ЄС", — заявив Сунак.

Голова британського уряду наголосив, що створення умов для розвитку бізнесу є важливим для залучення інновацій та інвестицій, що є критично необхідним для України.

Що відомо про конференцію з відновлення України

У Лондоні зараз відбувається Конференція з відновлення України. У цьому заході беруть участь понад тисячу делегатів із 61 держави. Серед учасників — державні діячі, представники НУО, а також сотні бізнес-лідерів та підприємців з усього світу.

На цій конференції зібралися знакові персони, включаючи президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн, держсекретаря США Ентоні Блінкена, президента України Володимира Зеленського та голову уряду Дениса Шмигаля, а також прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.

Основні теми обговорення включають необхідні реформи для відновлення України після війни, заходи щодо стимулювання торгівлі та залучення інвестицій, а також питання відновлення людського капіталу. Крім того, приділено увагу питанням енергетичної реабілітації країни та демінування.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зателефонував прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку. Лідери обговорили, зокрема, оборонні потреби нашої держави та продовження подальшої співпраці між країнами.

Також ми повідомляли, що глава уряду Великобританії Ріші Сунак, перебуваючи у США, поспілкувався з лідерами обох партій у Конгресі. За словами Сунака, Україна має тверду підтримку обох головних американських партій.