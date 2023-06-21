Велика Британія надасть Україні новий пакет допомоги на 3 млрд доларів
Протягом найближчих трьох років Велика Британія виділить 3 мільярди доларів США у вигляді фінансової підтримки для України. Завдяки цьому Україна зможе залучити інвестиції та інновації.
Про це повідомив глава уряду Британії Ріші Сунак у рамках виступу на конференції з відновлення України.
Нова допомога від Британії
"Надаючи фінансові гарантії на загальну суму 3 мільярди доларів за три роки, ми одночасно запускаємо новий проєкт, названий "Британо-український технологічний міст". Цей проєкт покликаний сприяти притоку інвестицій, підтримці талантів, просуванню "зеленої" енергетики та іншим ініціативам. Всі це є частиною масштабних спільних зусиль союзників та партнерів із різних куточків світу. Цього тижня також очікується оголошення про значну підтримку з боку ЄС", — заявив Сунак.
Голова британського уряду наголосив, що створення умов для розвитку бізнесу є важливим для залучення інновацій та інвестицій, що є критично необхідним для України.
Що відомо про конференцію з відновлення України
У Лондоні зараз відбувається Конференція з відновлення України. У цьому заході беруть участь понад тисячу делегатів із 61 держави. Серед учасників — державні діячі, представники НУО, а також сотні бізнес-лідерів та підприємців з усього світу.
На цій конференції зібралися знакові персони, включаючи президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн, держсекретаря США Ентоні Блінкена, президента України Володимира Зеленського та голову уряду Дениса Шмигаля, а також прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.
Основні теми обговорення включають необхідні реформи для відновлення України після війни, заходи щодо стимулювання торгівлі та залучення інвестицій, а також питання відновлення людського капіталу. Крім того, приділено увагу питанням енергетичної реабілітації країни та демінування.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зателефонував прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку. Лідери обговорили, зокрема, оборонні потреби нашої держави та продовження подальшої співпраці між країнами.
Також ми повідомляли, що глава уряду Великобританії Ріші Сунак, перебуваючи у США, поспілкувався з лідерами обох партій у Конгресі. За словами Сунака, Україна має тверду підтримку обох головних американських партій.