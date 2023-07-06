Британія оголосила ім'я нового посла в Україні

Мартін Гарріс, який стане новим послом Великої Британії в Україні. Фото: gov.uk

Мартін Гарріс стане новим послом Великої Британії в Україні. Він змінить на посаді Даму Мелінду Сіммонс.

Про це повідомляє Посольство Великої Британії в Україні.

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Сіммонс очолювала місію з 2019 року. У посольстві повідомили, що вона продовжить роботу на дипломатичній службі на іншій посаді.

Планова ротація відбудеться у вересні 2023 року.

"Я радий повернутися в Україну, щоб очолити надважливу роботу нашого Посольства з підтримки українського уряду та народу, які захищають свою країну та наші спільні цінності. Відносини Великої Британії з Україною ніколи не були настільки міцними, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — сказав Гарріс.

Допис посольства. Фото: скриншот

Мартін Гарріс: що про нього відомо

Гарріс — дипломат, який у 2003 році працював у Києві як Генеральний Консул та заступник Глави Місії Великої Британії. У 2008 році він повернувся до Лондона та став радником з питань Афганістану, Пакистану, Росії та інших республік колишнього Радянського Союзу при Кабінеті міністрів.

Протягом 2010–2014 років був послом Її Величності в Бухаресті, а з квітня 2014 року став міністром та заступником Глави Місії Великої Британії в Москві. Там він працював до 2017 року.

Нагадаємо, глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна зможе приєднатися до НАТО за сценарієм Фінляндії та Швеції. Проте для цього потрібно дочекатися завершення війни.

Також ми писали, глава уряду Британії Ріші Сунак повідомив, що протягом найближчих трьох років Велика Британія виділить 3 мільярди доларів США у вигляді фінансової підтримки для України. Завдяки цьому Україна зможе залучити інвестиції та інновації.