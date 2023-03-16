Британия назвала лучший вариант для защиты Молдовы от нападения россии: при чем здесь Украина

Чтобы защитить от россии Молдову, необходимо защитить Украину, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли подчеркнул, что лучшей защитой Молдовы от агрессии россии является защита соседней Украины. Так что Западу необходимо помогать Украине.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Украина как щит для Молдовы

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объяснил, как лучше защитить Молдову от возможной агрессии со стороны российской федерации.

По словам главы британского МИД, лучшей защитой Молдовы является защита от российского агрессора Украины.

"Мы твердо верим, что один из лучших способов оградить Молдову от физического нападения — это помочь украинцам защититься от россии", — подчеркнул Клеверли.

Британские деньги для Кишинева

Это заявление Джеймс Клеверли сделал во время своего визита в Кишинев.

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании заявил о выделении Молдове 10 миллионов фунтов стерлингов.

Эти средства пойдут на реформу управления и экономики, в частности в энергетическом секторе.

Напомним, что на днях мировая пресса обнародовала план российских властей по возвращению Молдовы под контроль москвы. К 2030 году эта страна должна стать частью ОДКБ, а в самой Молдове должно быть обеспечено мощное российское влияние.

Фото: Point.md