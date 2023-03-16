Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Британия назвала лучший вариант для защиты Молдовы от нападения россии: при чем здесь Украина arrow

Британия назвала лучший вариант для защиты Молдовы от нападения россии: при чем здесь Украина

16 марта 2023 14:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Чтобы защитить от россии Молдову, необходимо защитить Украину, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли подчеркнул, что лучшей защитой Молдовы от агрессии россии является защита соседней Украины. Так что Западу необходимо помогать Украине.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Читайте также:

Украина как щит для Молдовы

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объяснил, как лучше защитить Молдову от возможной агрессии со стороны российской федерации.

По словам главы британского МИД, лучшей защитой Молдовы является защита от российского агрессора Украины.

"Мы твердо верим, что один из лучших способов оградить Молдову от физического нападения — это помочь украинцам защититься от россии", — подчеркнул Клеверли.

Британские деньги для Кишинева

Это заявление Джеймс Клеверли сделал во время своего визита в Кишинев.

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании заявил о выделении Молдове 10 миллионов фунтов стерлингов.

Эти средства пойдут на реформу управления и экономики, в частности в энергетическом секторе.

Напомним, что на днях мировая пресса обнародовала план российских властей по возвращению Молдовы под контроль москвы. К 2030 году эта страна должна стать частью ОДКБ, а в самой Молдове должно быть обеспечено мощное российское влияние.

Фото: Point.md

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

14:33 Президент Сирии заявил, что признает "новые границы" рф с украинскими территориями

14:29 В Харькове бывший артдиректор одного из телеканалов создавал макеты "Z-символики"

Новина з фото

14:20 СБУ в Одессе задержало корректировщика ракетных ударов по городу

14:17 Оккупанты усилили в Мелитополе проверки после подрыва коллаборанта

14:17 Эстония передаст Украине снайперское оружие и спецснаряжение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:14 Мэр Ирпеня рассказал о восстановлении зданий в городе, которые повредили оккупанты

13:57 Россия ищет союзников в Ближнем Востоке и Африке из-за дефицита боеприпасов и вооружения, — разведка

Новина з фото

13:57 Португалия согласилась помогать в экспорте украинской продукции: детали

Новина з відео

13:55Собака, которую переехал водитель Mercedes в Одессе после операции на улицу уже не вернется

13:45 Сколько новой техники рф уничтожили украинские военные: ответ ВСУ

Новина з відео

13:55Собака, которую переехал водитель Mercedes в Одессе после операции на улицу уже не вернется

Новина з відео

13:41 Бужинская запремьерила клип на песню, которую презентовала на Неделе моды в Париже: о чем она

Новина з відео

13:19 В Сети показали момент взрыва в здании ФСБ в Ростове

Новина з відео

12:30 Звезда "Квартала 95" в новой пародии высмеял кадырова, который отчитывается путину с бумажки

Новина з відео

12:27 Американцы обнародовали видео атаки российского самолета на беспилотник над Черным морем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:25 В Одесской области нет сетевых ограничений поставок электроэнергии

Новина з відео

12:03В Ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ

Новина з відео

11:16 Россияне существенно увеличили количество обстрелов на Луганском фронте, — Гайдай

Новина з відео

11:03 Звуки метро и акустика Софиевской площади: авторы уникального тревел-шоу записали саунд Киева

Новина з відео

10:20 В Черном море зафиксирована нетипичная активность кораблей рф, — Гуменюк

13:23 Пенсии экс-депутатов ВРУ: какие выплаты получали во время войны

21:45 От роз до национального символа Китая: любимые цветы знаменитостей

Новина з фото

19:45 От Джеки Чана до Григория Сковороды: актеры "Дизель шоу" рассказали о своих любимых книгах

Эксклюзив

19:00Партнерство вместо брака для ЛГБТ сообщества: что думают одесситы о новом законопроекте

18:45Следующий этап российского противостояния Западу — дестабилизация: пример Молдовы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

Новина з фото

15:01 Атаки из артиллерии, пустые улицы и отсутствие коммунальных выгод — как живет прифронтовый Часов Яр

14:23Биткоину прогнозируют заоблачное будущее: сколько будет стоить

06:23Украинцам повысят еще один тариф: сколько придется доплатить

Новина з фото

21:11 Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур

Актуальное по теме

None 16 Март 14:34

Президент Сирии заявил, что признает "новые границы" рф с украинскими территориями

None 16 Март 14:31

В Харькове бывший артдиректор одного из телеканалов создавал макеты "Z-символики"

None 16 Март 14:18

СБУ в Одессе задержало корректировщика ракетных ударов по городу

None 16 Март 14:15

Оккупанты усилили в Мелитополе проверки после подрыва коллаборанта

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB