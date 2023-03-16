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Британія назвала найкращий варіант для захисту Молдови від нападу рф: до чого тут Україна

16 березня 2023 14:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Щоб захистити від росії Молдову, необхідно захисти Україну, заявив очільник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі наголосив, що найкращим захистом Молдови від агресїі росії є захист сусідньої України. Тож Заходу необхідно допомагати Україні.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Україна як щит для Молдови

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі пояснив, як найкраще захистити Молдові від можливої агресії з боку російської федерації.

За словами очільника британського МЗС, найкращим захистом Молдови є захист від російського агресора України.

"Ми твердо віримо, що один із найкращих способів захистити Молдову від фізичного нападу — це допомогти українцям захиститися від росії", — наголосив Клеверлі.

Британські гроші для Кишинева

Цю заяву Джеймс Клеверлі зробив під час свого візиту до Кишинева.

Очільник зовнішньополітичного відомства Великої Британії заявив про виділення Молдові 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ці кошти підуть на реформу управління і економіки, зокрема, в енергетичному секторі.

Нагадаємо, що днями світова преса оприлюднила план російської влади щодо повернення Молдови під контроль москви. До 2030 року ця країна мала стати частиною ОДКБ, а у самій Молдові мав би бути забезпечений потужний російський вплив.

Фото: Point.md

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