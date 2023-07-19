Боится ареста: Путин не поедет на саммит БРИКС
Российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит стран БРИКС в Южную Африку. Он состоится в августе.
Об этом сообщает канцелярия президента ЮАР.
Путин не поедет в ЮАР
На саммите БРИКС Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
"С согласия сторон президент Российской Федерации Владимир Путин не будет участвовать в Саммите, но РФ будет представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым", — говорится в сообщении.
Напомним, правительство Южно-Африканской Республики объявило об иммунитете для лидеров стран БРИКС, которые встретятся в Йоханнесбурге в августе. Но при этом ордер МУС о задержании Владимира Путина якобы не планируют игнорировать.
Также мы писали, что президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что внеблоковая позиция страны не дает преимущества России по сравнению с другими государствами, и повторил свой призыв к мирному решению конфликта в Украине.
Добавим, что палата досудебного производства II Международного уголовного суда 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.