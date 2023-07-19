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Боится ареста: Путин не поедет на саммит БРИКС

19 июля 2023 14:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Боится ареста: Путин не поедет на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит стран БРИКС в Южную Африку. Он состоится в августе.

Об этом сообщает канцелярия президента ЮАР.

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На саммите БРИКС Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

"С согласия сторон президент Российской Федерации Владимир Путин не будет участвовать в Саммите, но РФ будет представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым", — говорится в сообщении.

Напомним, правительство Южно-Африканской Республики объявило об иммунитете для лидеров стран БРИКС, которые встретятся в Йоханнесбурге в августе. Но при этом ордер МУС о задержании Владимира Путина якобы не планируют игнорировать.

Также мы писали, что президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что внеблоковая позиция страны не дает преимущества России по сравнению с другими государствами, и повторил свой призыв к мирному решению конфликта в Украине.

Добавим, что палата досудебного производства II Международного уголовного суда 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.

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