У Південній Африці придумали, як дозволити Путіну прилетіти на саміт БРІКС
Уряд Південно-Африканської Республіки оголосив про імунітет для лідерів країн БРІКС, які зустрінуться в Йоханесбурзі у серпні. Але при цьому ордер МКС про затримання Володимира Путіна нібито не планують ігнорувати.
Про це повідомила південноафриканська урядова газета Staatskoerant.
Імунітет для Путіна
Влада Південно-Африканської Республіки ухвалила рішення про імунітет для членів двох зустрічей в форматі наддержавного союзу БРІКС.
Йдеться про зустріч міністрів закордонних справ країн союзу, який має відбутися у Кейптауні 1-2 червня поточного року.
Крім того, імунітет обіцяють лідерам країн БРІКС, саміт яких запланували на 23-24 серпня у Йоханесбурзі.
Саме на цей саміт мав прилетіти президент Російської Федерації Володимир Путін.
Ордер не ігноруватимуть?
"Імунітети призначені для конференції, а не для конкретних осіб, вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції країни, що приймає, на час проведення конференції", — йдеться у заяві керівництва ПАР.
Разом з тим, уряд Південно-Африканської Республіки пообіцяв не ігнорувати і не скасовувати дію жодних ордерів, виданих міжнародними трибуналами.
Нагадаємо, що 25 квітня було заявлено, що Південно-Африканська Республіка вийде з Міжнародного кримінального суду. Таке рішення ухвалила правляча партія "Африканський національний конгрес", представником якої є президент країни Сіріл Рамафоса.
Але уже наступного дня Рамафоса заявив, що представників правлячої партії неправильно зрозуміли — і ПАР залишається підписантом Римського статуту.