У Південній Африці придумали, як дозволити Путіну прилетіти на саміт БРІКС

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Уряд Південно-Африканської Республіки оголосив про імунітет для лідерів країн БРІКС, які зустрінуться в Йоханесбурзі у серпні. Але при цьому ордер МКС про затримання Володимира Путіна нібито не планують ігнорувати.

Про це повідомила південноафриканська урядова газета Staatskoerant.

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Імунітет для Путіна

Влада Південно-Африканської Республіки ухвалила рішення про імунітет для членів двох зустрічей в форматі наддержавного союзу БРІКС.

Йдеться про зустріч міністрів закордонних справ країн союзу, який має відбутися у Кейптауні 1-2 червня поточного року.

Крім того, імунітет обіцяють лідерам країн БРІКС, саміт яких запланували на 23-24 серпня у Йоханесбурзі.

Саме на цей саміт мав прилетіти президент Російської Федерації Володимир Путін.

Ордер не ігноруватимуть?

"Імунітети призначені для конференції, а не для конкретних осіб, вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції країни, що приймає, на час проведення конференції", — йдеться у заяві керівництва ПАР.

Разом з тим, уряд Південно-Африканської Республіки пообіцяв не ігнорувати і не скасовувати дію жодних ордерів, виданих міжнародними трибуналами.

Нагадаємо, що 25 квітня було заявлено, що Південно-Африканська Республіка вийде з Міжнародного кримінального суду. Таке рішення ухвалила правляча партія "Африканський національний конгрес", представником якої є президент країни Сіріл Рамафоса.

Але уже наступного дня Рамафоса заявив, що представників правлячої партії неправильно зрозуміли — і ПАР залишається підписантом Римського статуту.