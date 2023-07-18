Бортник о выходе РФ из зерновой сделки и предложение Зеленского: прямой эфир Новини.LIVE

Политтехнолог Руслан Бортник. Фото: Униан

Директор Украинского института политики Руслан Бортник стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет о выходе РФ из зерновой сделки и предложении Зеленского продлить ее без России.

Посмотреть прямой эфир можно на You-Tube канале Новини.LIVE.

Читайте также:

Прямой эфир Новини.LIVE

Кроме того, Руслан Бортник обсудит с ведущей канала Новини.LIVE Ланой Шевчук возможность введения в Украину польских военных и последнее предупреждение Арахамии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский направил официальные письма Президенту Турции Реджепу Эрдогану и Генсеку ООН Антониу Гутеррешу по продлению зернового соглашения. По его словам, Украина, ООН и Турция совместной работой "могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование суден".