Бортник о выходе РФ из зерновой сделки и предложение Зеленского: прямой эфир Новини.LIVE
Директор Украинского института политики Руслан Бортник стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет о выходе РФ из зерновой сделки и предложении Зеленского продлить ее без России.
Посмотреть прямой эфир можно на You-Tube канале Новини.LIVE.
Прямой эфир Новини.LIVE
Кроме того, Руслан Бортник обсудит с ведущей канала Новини.LIVE Ланой Шевчук возможность введения в Украину польских военных и последнее предупреждение Арахамии.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский направил официальные письма Президенту Турции Реджепу Эрдогану и Генсеку ООН Антониу Гутеррешу по продлению зернового соглашения. По его словам, Украина, ООН и Турция совместной работой "могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование суден".