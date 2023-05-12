Бортнік про візит Зеленського до Папи, заяви Арестовича та зернову угоду: Новини.LIVE наживо
12 травня 2023 12:48
Політтехнолог Руслан Бортнік. Фото: Уніан
Директор Українського інституту політики Руслан Бортнік завів до студії Новини.LIVE, де разом із ведучою Ланою Шевчук вони поговорять на теми візиту Зеленського до Папи Римського у Ватикан, про переговори щодо продовження зернової угоди, заяву Арестовича про російську мову та реакцію на неї Данілова, ситуацію в Бахмуті та безвіз в Грузії.
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Нагадаємо, нещодавно Руслан Бортнік ексклюзивно прокоментував заяву Пригожина про виведення військ з Бахмута.