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Бортнік про візит Зеленського до Папи, заяви Арестовича та зернову угоду: Новини.LIVE наживо

12 травня 2023 12:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бортнік про візит Зеленського до Папи, заяви Арестовича та зернову угоду: Новини.LIVE наживо
Політтехнолог Руслан Бортнік. Фото: Уніан
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Директор Українського інституту політики Руслан Бортнік  завів до студії Новини.LIVE, де разом із ведучою Ланою Шевчук вони поговорять на теми візиту Зеленського до Папи Римського у Ватикан, про переговори щодо продовження зернової угоди, заяву Арестовича про російську мову та реакцію на неї Данілова, ситуацію в Бахмуті та безвіз в Грузії. 

Дивитися ефір можна тут.

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Нагадаємо, нещодавно Руслан Бортнік ексклюзивно прокоментував заяву Пригожина про виведення військ з Бахмута. 

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