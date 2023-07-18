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Бортнік про вихід РФ із зернової угоди та пропозицію Зеленського: прямий ефір Новини.LIVE

18 липня 2023 20:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Бортнік про вихід РФ із зернової угоди та пропозицію Зеленського: прямий ефір Новини.LIVE
Політтехнолог Руслан Бортнік. Фото: Уніан
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Директор Українського інституту політики Руслан Бортнік став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість про вихід РФ із зернової угоди та пропозицію Зеленського продовжити її без Росії.

Подивитися прямий ефір можна на You-Tube каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Крім того, Руслан Бортнік обговорить з ведучою каналу Новини.LIVE Ланою Шевчук можливість введення в Україну польських військових та останнє попередження Арахамії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський направив офіційні листи Президенту Туреччини Реджепу Ердогану та Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу щодо продовження зернової угоди. За його словами, Україна, ООН і Туреччина спільною роботою "можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден".

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