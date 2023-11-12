Боррель призвал террористов ХАМАС немедленно освободить всех заложников

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: EEAS.EUROPA.EU

Страны Европейского Союза серьезно озабочены углублением гуманитарного кризиса в секторе Газа. Брюссель призвал террористов группировки немедленно освободить заложников.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и созданию гуманитарных коридоров, чтобы гуманитарная помощь могла безопасно добраться до населения Газы. Мы призываем ХАМАС к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников", — сказал Боррель.

В то же время ЕС осуждает использование боевиками ХАМАС больниц и гражданского населения как "живого щита".

"Гражданское население должно иметь возможность покинуть зону боевых действий. Боевые действия наносят серьезный ущерб больницам и приводят к гибели мирных жителей. Международное гуманитарное право предусматривает защиту находящихся в них больниц, медикаментов и гражданских лиц", — подчеркнул глава дипломатии.

Кроме того, ЕС призвал Израиль проявлять максимальное воздержание для обеспечения защиты гражданского населения.

Напомним, что военные израильской армии нашли переведенный на арабский экземпляр книги Гитлера "Майн кампф" на базе террористов ХАМАС в Секторе Газы. ЦАХАЛ заявил, что террористы исповедуют идеологию немецкого фюрера.