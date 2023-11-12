Боррель закликав терористів ХАМАС негайно звільнити всіх заручників

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: EEAS.EUROPA.EU

Країни Європейського Союзу серйозно стурбовані поглибленням гуманітарної кризи в Секторі Гази. Брюссель закликав терористів угруповання негайно звільнити заручників.

Про це заявив очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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"Ми закликаємо до негайного припинення бойових дій і створення гуманітарних коридорів, щоб гуманітарна допомога могла безпечно дістатися до населення Гази. Ми закликаємо ХАМАС до негайного і беззастережного звільнення всіх заручників", — сказав Боррель.

Водночас ЄС засуджує використання бойовиками ХАМАСу лікарень і цивільного населення як "живого щита".

"Цивільне населення повинно мати можливість покинути зону бойових дій. Бойові дії завдають серйозної шкоди лікарням і призводять до загибелі мирних жителів. Міжнародне гуманітарне право передбачає захист лікарень, медикаментів і цивільних осіб, які перебувають у них", — наголосив голова дипломатії.

Крім того, ЄС закликав Ізраїль проявляти максимальну стриманість для забезпечення захисту цивільного населення.

Нагадаємо, що військові ізраїльської армії знайшли перекладений на арабську примірник книги Гітлера "Майн кампф" на базі терористів ХАМАС у Секторі Гази. ЦАХАЛ заявив, що терористи сповідують ідеологію німецького фюрера.