На базі ХАМАСу знайшли перекладений арабською "Майн Кампф" Гітлера, — ЦАХАЛ
Військові ізраїльської армії знайшли перекладений на арабську примірник книги Гітлера "Майн кампф" на базі терористів ХАМАС у Секторі Гази. ЦАХАЛ заявив, що терористи сповідують ідеологію німецького фюрера.
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
На базі ХАМАСу знайшли книгу Гітлера
"Ніколи знову — це ЗАРАЗ. Сили ЦАХАЛу виявили примірник сумнозвісної книги Гітлера "Майн кампф", перекладений арабською мовою, у дитячій спальні, яка використовувалася як база терористів ХАМАСу в Газі", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що книгу виявили серед особистих речей одного з терористів з анотаціями та акцентами.
"ХАМАС підтримує ідеологію Гітлера, відповідального за знищення єврейського народу", — наголосили в армії оборони Ізраїлю.
Нагадаємо, що ізраїльські військові ліквідували командира терористичного угруповання ХАМАС, який утримував заручників у лікарні. Загалом він утримував у неволі близько тисячі мешканців Сектору Гази.
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