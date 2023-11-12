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На базі ХАМАСу знайшли перекладений арабською "Майн Кампф" Гітлера, — ЦАХАЛ

12 листопада 2023 17:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На базі ХАМАСу знайшли перекладений арабською "Майн Кампф" Гітлера, — ЦАХАЛ
Удари по бойовиках ХАМАСу в Секторі Гази. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Військові ізраїльської армії знайшли перекладений на арабську примірник книги Гітлера "Майн кампф" на базі терористів ХАМАС у Секторі Гази. ЦАХАЛ заявив, що терористи сповідують ідеологію німецького фюрера.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

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"Ніколи знову — це ЗАРАЗ. Сили ЦАХАЛу виявили примірник сумнозвісної книги Гітлера "Майн кампф", перекладений арабською мовою, у дитячій спальні, яка використовувалася як база терористів ХАМАСу в Газі", — йдеться у повідомленні.

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Примірник книги Гітлера на базі ХАМАСу. Фото: ЦАХАЛ

Зазначається, що книгу виявили серед особистих речей одного з терористів з анотаціями та акцентами.

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Анотації з арабського перекладу книги Гітлера. Фото: ЦАХАЛ

"ХАМАС підтримує ідеологію Гітлера, відповідального за знищення єврейського народу", — наголосили в армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, що ізраїльські військові ліквідували командира терористичного угруповання ХАМАС, який утримував заручників у лікарні. Загалом він утримував у неволі близько тисячі мешканців Сектору Гази.

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