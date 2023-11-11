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У ЄС закликали допомагати Україні, якщо США зменшать підтримку

11 листопада 2023 17:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ЄС закликали допомагати Україні, якщо США зменшать підтримку
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Xiaoyu Yin
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що допомога Україні від Сполучених Штатів Америки може зменшитись. За його словами, на тлі цього країни ЄС повинні бути готовими продовжувати підтримувати Київ.

Про це Жозеп Боррель сказав під час Конгресу партії європейських соціалістів у Малазі.

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Допомога Україні

"У нас багато проблем, які стануть випробуванням для ЄС. Передусім — Україна, де перспектива перемоги над Росією не є миттєвою", — наголосив Боррель.

За його словами, європейці, які мають необхідні засоби для цього, повинні бути готовими продовжувати допомагати Україні, враховуючи, що підтримка США, швидше за все, зменшиться.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вже не мають коштів, які були з Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI), тому зараз допомога передається лише у межах повноважень президента (PDA), через це обсяг таких пакетів став меншим.

Також ми писали, що український постійний представник в ООН Сергій Кислиця висловив думку щодо можливого зниження міжнародної підтримки України після листопада 2024 року. Він висловив упевненість, що це не станеться, пояснивши свою позицію кількома аргументами.

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