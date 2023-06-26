Боррель объявил новую финансовую помощь для Украины на 3,5 млрд евро

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике Украины Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Сегодня, 26 июня, Европейский Союз одобрит расширение Европейского фонда мира для помощи Украине. Страна получит финансирование в размере 3,5 млрд евро.

Об этом сообщил высокий представитель Евросоюза по внешней политике Украины Жозеп Боррель на заседании министров иностранных дел стран.

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Боррель рассказал, что сегодня будет одобрена дополнительная финансовая помощь для Украины на 3,5 млрд евро.

"Я думаю, что сейчас как никогда важно продолжать поддерживать Украину, потому что то, что произошло в эти выходные, показывает, что война против Украины раскалывает российскую власть и влияет на ее политическую систему. Мы, конечно, внимательно следим за тем, что происходит, но сейчас как никогда важно продолжать помогать Украине, что мы и будем делать", — подчеркнул Боррель.

Напомним, Еврокомиссия выплатила Украине очередной транш микрофинансовой помощи. Размер этого транша составляет 1,5 млрд евро, которые будут потрачены на поддержку украинской инфраструктуры и финансирование госуслуг.

Также мы писали, что Испания выделит Украине 250 млн евро помощи. Средства будут направлены на оснащение школ укрытиями, поддержку жертв сексуального насилия и обеспечение мобильных клиник для новорожденных.