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Боррель оголосив нову фінансову допомогу для України на 3,5 млрд євро

26 червня 2023 12:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Боррель оголосив нову фінансову допомогу для України на 3,5 млрд євро
Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики України Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 26 червня, Європейський Союз схвалить  розширення Європейського фонду миру для допомоги Україні. Країна отримає фінансування у розмірі 3,5 млрд євро.

Про це повідомив високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики України Жозеп Боррель на засіданні міністрів закордонних справ країн.

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Боррель розповів, що сьогодні буде схвалена додаткова фінансова допомога для України на 3,5 млрд євро.

"Я думаю, що зараз як ніколи важливо продовжувати підтримувати Україну, тому що те, що сталося в ці вихідні, показує, що війна проти України розколює російську владу і впливає на її політичну систему. Ми, звісно, уважно стежимо за тим, що відбувається, але зараз як ніколи важливо продовжувати допомагати Україні, що ми і будемо робити", — наголосив Боррель.

Нагадаємо, Єврокомісія виплатила Україні черговий транш мікрофінансової допомоги. Розмір цього траншу становить 1,5 мільярда євро, які будуть витрачені на підтримку української інфраструктури та фінансування держпослуг.

Також ми писали, що Іспанія виділить Україні 250 млн євро допомоги. Кошти спрямують на оснащення шкіл укриттями, підтримку жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік для новонароджених.

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