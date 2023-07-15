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Борис Джонсон призывает как можно быстрее принять Украину в НАТО

15 июля 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Борис Джонсон призывает как можно быстрее принять Украину в НАТО
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Решение Вильнюсского саммита НАТО по Украине прокомментировал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, в этом вопросе Альянс должен был действовать более решительно.

Об этом Борис Джонсон написал в колонке для таблоида Daily Mail.

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Вступление Украины в НАТО

Борис Джонсон раскритиковал НАТО за нерешительность в вопросе принятия Украины в Альянс.

"Они должны были быть сильными. В этом суть НАТО. Они должны были продемонстрировать, что их ни в коем случае не пугает Владимир Путин и бряцающая оружием устрашающая Кремля", — заявил Джонсон.

При этом он напомнил, что Украина платит высокую цену за развязанную РФ полномасштабную войну, которая длится уже более 500 дней.

"Ни одна страна не сделала больше и не прилагала больше, чем Украина, чтобы продемонстрировать свою готовность к членству в НАТО. Ни одна вооруженная сила не является более страшной или более эффективной в использовании оружия НАТО", — добавил Джонсон.

Экс-премьер Великобритании считает, что Альянс должен как можно скорее предложить четкий график вступления Украины в НАТО.

Напомним, Президент США Джо Байден заявил, что вступление Украины в НАТО невозможно, пока идет война, однако это не означает, что она не присоединится к Альянсу в будущем. Соответствующее заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в Хельсинки.

По словам Байдена, "Путин уже проиграл войну". Президент добавил, что у российского диктатора сейчас "настоящая проблема: как ему отсюда выбраться, что ему делать".

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