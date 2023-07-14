Після різкої заяви Зеленського США замислилися, чи варто кликати Україну в НАТО, — ЗМІ
Сполучені Штати Америки обурилися через слова Президента України Володимира Зеленського про слабкість НАТО. Але слова про майбутнє запрошення України до Альянсу залишилися у декларації через позицію Еммануеля Макрона та лідерів країн Центральної Європи і Балтії.
Про це написало з посиланням на джерела видання The Washington Post.
США розізлилися на Зеленського
Як зазначили джерела видання, делегація Сполучених Штатів Америки різко відреагувала на слова Президента України Володимира Зеленського про слабкість НАТО.
Американці нібито розізлилися і навіть припустили, що можуть переглянути фразу в проєкті декларації, де йшлося про майбутнє запрошення України до НАТО.
Хто заступився за Україну
Врешті-решт, формулювання залишилося початковим завдяки позиції інших членів Альянсу.
За це, зазначили у ЗМІ, особливо виступав президент Франції Еммануель Макрон. Також його підтримали лідери країн Центральної Європи та Балтії.
Нагадаємо, 11 липня Зеленський жорстко розкритикував позицію деяких країн НАТО щодо України.