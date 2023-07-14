Після різкої заяви Зеленського США замислилися, чи варто кликати Україну в НАТО, — ЗМІ

Володимир Зеленський та Джо Байден на саміті НАТО у Вільнюсі. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Сполучені Штати Америки обурилися через слова Президента України Володимира Зеленського про слабкість НАТО. Але слова про майбутнє запрошення України до Альянсу залишилися у декларації через позицію Еммануеля Макрона та лідерів країн Центральної Європи і Балтії.

Про це написало з посиланням на джерела видання The Washington Post.

Читайте також:

США розізлилися на Зеленського

Як зазначили джерела видання, делегація Сполучених Штатів Америки різко відреагувала на слова Президента України Володимира Зеленського про слабкість НАТО.

Американці нібито розізлилися і навіть припустили, що можуть переглянути фразу в проєкті декларації, де йшлося про майбутнє запрошення України до НАТО.

Хто заступився за Україну

Врешті-решт, формулювання залишилося початковим завдяки позиції інших членів Альянсу.

За це, зазначили у ЗМІ, особливо виступав президент Франції Еммануель Макрон. Також його підтримали лідери країн Центральної Європи та Балтії.

Нагадаємо, 11 липня Зеленський жорстко розкритикував позицію деяких країн НАТО щодо України.