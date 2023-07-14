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Після різкої заяви Зеленського США замислилися, чи варто кликати Україну в НАТО, — ЗМІ

14 липня 2023 12:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Після різкої заяви Зеленського США замислилися, чи варто кликати Україну в НАТО, — ЗМІ
Володимир Зеленський та Джо Байден на саміті  НАТО у Вільнюсі. Фото: Reuters/Kevin Lamarque
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сполучені Штати Америки обурилися через слова Президента України Володимира Зеленського про слабкість НАТО. Але слова про майбутнє запрошення України до Альянсу залишилися у декларації через позицію Еммануеля Макрона та лідерів країн Центральної Європи і Балтії.

Про це написало з посиланням на джерела видання The Washington Post.

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США розізлилися на Зеленського

Як зазначили джерела видання, делегація Сполучених Штатів Америки різко відреагувала на слова Президента України Володимира Зеленського про слабкість НАТО.

Американці нібито розізлилися і навіть припустили, що можуть переглянути фразу в проєкті декларації, де йшлося про майбутнє запрошення України до НАТО.

Хто заступився за Україну

Врешті-решт, формулювання залишилося початковим завдяки позиції інших членів Альянсу.

За це, зазначили у ЗМІ, особливо виступав президент Франції Еммануель Макрон. Також його підтримали лідери країн Центральної Європи та Балтії.

Нагадаємо, 11 липня Зеленський жорстко розкритикував позицію деяких країн НАТО щодо України.

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