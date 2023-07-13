Байден заявив, що Путін програє, а Україна буде в НАТО

Президент США Джо Байден виступає під час пресконференція в Гельсінкі, Фінляндія, 13 липня 2023 р. Фото: REUTERS/Кевін Ламарк

Президент США Джо Байден заявив, що вступ України в НАТО неможливий, поки триває війна, однак це не означає, що вона не приєднається до альянсу в майбутньому. Відповідну заяву американський лідер зробив на пресконференції у Гельсінкі.

Про це повідомляє Європейська правда.

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"Ніхто не може приєднатись до НАТО у той час, як війна продовжується, де країни НАТО зазнають нападу, тому що це гарантує, що ми — у стані війни, що ми у стані Третьої світової війни", — заявив Байден.

Водночас він підкреслив, що справа не в тому, чи приєднається Україна до НАТО, а в тому, коли саме це станеться.

За словами Байдена, "Путін уже програв війну". Президент додав, що російський диктатор наразі має "справжню проблему: як йому звідси вибратися, що йому робити".

"Він може закінчити війну завтра, він може просто сказати: я виходжу… Для нього немає можливості виграти війну в Україні", — зазначив американський президент.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 липня, президент України Володимир Зеленський провів нараду. На ній, зокрема, лідер підбив підсумки саміту НАТО у Вільнюсі та розповів про подальші плани України.

Також ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін зробив цинічну заяву щодо вступу України в НАТО. За його словами, це "створює загрозу для безпеки РФ".