Байден заявив, що Путін програє, а Україна буде в НАТО
Президент США Джо Байден заявив, що вступ України в НАТО неможливий, поки триває війна, однак це не означає, що вона не приєднається до альянсу в майбутньому. Відповідну заяву американський лідер зробив на пресконференції у Гельсінкі.
Про це повідомляє Європейська правда.
Коментар Байдена про Україну в НАТО
"Ніхто не може приєднатись до НАТО у той час, як війна продовжується, де країни НАТО зазнають нападу, тому що це гарантує, що ми — у стані війни, що ми у стані Третьої світової війни", — заявив Байден.
Водночас він підкреслив, що справа не в тому, чи приєднається Україна до НАТО, а в тому, коли саме це станеться.
За словами Байдена, "Путін уже програв війну". Президент додав, що російський диктатор наразі має "справжню проблему: як йому звідси вибратися, що йому робити".
"Він може закінчити війну завтра, він може просто сказати: я виходжу… Для нього немає можливості виграти війну в Україні", — зазначив американський президент.
Нагадаємо, що сьогодні, 13 липня, президент України Володимир Зеленський провів нараду. На ній, зокрема, лідер підбив підсумки саміту НАТО у Вільнюсі та розповів про подальші плани України.
Також ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін зробив цинічну заяву щодо вступу України в НАТО. За його словами, це "створює загрозу для безпеки РФ".