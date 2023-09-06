Блинкен отметил прогресс контрнаступления Украины во время визита в Киев

Глава МИД Дмитрий Кулеба и Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/ REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен во визита в Киев сказал, что снова был "впечатлен чрезвычайной храбростью и стойкостью украинского народа, украинских сил, руководства Украины". Также он отметил прогресс контрнаступления украинских бойцов.

Об этом Энтони Блинкен заявил на совместном брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сказал, что снова был "впечатлен чрезвычайной храбростью и стойкостью украинского народа, украинских сил, руководства Украины".

"Прежде всего, я здесь, чтобы продемонстрировать нашу постоянную и решительную поддержку Украине, когда она борется с этой агрессией. Мы хотим убедиться, что у Украины есть то, что ей нужно не только для успеха в контрнаступлении, но и в долгосрочной перспективе, чтобы в будущем подобная агрессия больше не повторилась", — отметил он.

Блинкен добавил, что Вашингтон продолжит сотрудничество с Киевом по восстановлению сильной экономики и сильной демократии.

Напомним, 6 сентября Энтони Блинкен прибыл в Киев. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что в рамках своего визита он может объявить о дополнительном финансировании для Украины более миллиарда долларов.