Тела умерших планируют использовать для обучения медиков: в Раде предлагают новые правила

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Украине предлагают законодательно урегулировать использование тел умерших людей, их частей и анатомических материалов для подготовки медиков и проведения научных исследований. Соответствующий законопроект призван установить отдельные правила передачи, хранения и использования таких материалов в учебных заведениях, медицинских и научных учреждениях. Авторы документа отмечают, что в настоящее время в Украине отсутствует единая система регулирования этого вопроса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Тела умерших для обучения и науки: в Украине хотят урегулировать правила

Инициаторы законопроекта отмечают, что практическая подготовка является одной из основных составляющих медицинского образования. Студенты, интерны, резиденты и слушатели должны не только осваивать теоретические знания, но и приобретать достаточное количество практических и клинических навыков.

Особое место в подготовке медиков занимает анатомия. По мнению авторов документа, полноценное изучение строения человеческого тела невозможно без работы с реальными анатомическими объектами, которые также используются в ходе научных исследований и разработки новых методов диагностики и лечения.

Законопроект предусматривает создание законодательной основы для использования тел умерших, их частей и анатомических материалов исключительно в образовательных и научных целях в сфере здравоохранения.

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Для этого предлагается дополнить "Основы законодательства Украины об охране здоровья" новой статьёй 20¹, а также внести изменения в Закон Украины "О захоронении и похоронном деле".

Авторы документа подчеркивают, что система должна предусматривать надлежащий учет таких материалов, регламентировать их передачу и использование и обеспечивать дальнейшее обращение с телом в соответствии с установленными правилами.

При этом отдельный акцент делается на добровольном посмертном согласии человека на использование его тела для обучения или научной работы. Законодательное регулирование должно гарантировать защиту прав людей, согласившихся на такое использование после смерти.

В случае принятия законопроекта украинские учебные и научные заведения получат четкие юридические правила для работы с анатомическими материалами. Это должно помочь увеличить объем практической подготовки будущих медиков и создать условия для проведения современных исследований.

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада приняла законопроект № 15397, устанавливающий новые правила обустройства и контроля за укрытиями в Украине. Документ предусматривает регулярные проверки защитных сооружений, новые требования к их оснащению, развитие мобильных укрытий и цифровой мониторинг. Также планируется обязательно учитывать меры гражданской защиты при проектировании отдельных новых объектов.

Кроме того, парламент разрешил использовать транспорт, полученный Украиной в качестве гуманитарной помощи, для пассажирских перевозок в период военного положения. Речь идет, в частности, о междугородних и пригородных маршрутах общего пользования, а также о перевозках льготников. Закон призван устранить законодательные несогласованности и расширить возможности коммунальных перевозчиков по использованию гуманитарных автобусов.