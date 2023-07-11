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Байден встретился с президентом Литвы на саммите в Вильнюсе

11 июля 2023 14:33
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Байден встретился с президентом Литвы на саммите в Вильнюсе
Президент США Джо Байден и Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: D. Umbraso / LRT nuotr
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Во вторник, 11 июля, президент США Джо Байден встретился в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры обсудили поддержку Украины.

Об этом сообщили на сайте Белого дома.

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Встреча Байдена и Науседы

Известно, что во вторник Байден прибыл в президентский дворец на официальный прием, где лидеры двух стран пожали друг другу руки и прошли президентским двором под музыку оркестра. Далее запланирована краткая двусторонняя встреча лидеров.

Лидеры обсудили свою постоянную приверженность безопасности Украины и взысканию с России расходов на ее агрессию столько, сколько потребуется. Кроме того, Байден отметил непреклонную преданность США безопасности НАТО, которую продемонстрировали постоянные последовательные ротации американского военного персонала в Литве.

Позже президенты отправились на саммит НАТО в Вильнюс, где будут обсуждаться перспективы членства Украины, финансирование обороны и защита восточного фланга.

Напомним, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны определить дальнейшие отношения.

Также известно, что в среду, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом во время саммита НАТО в Вильнюсе. Одной из тем, затронутых на переговорах, будет путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.

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