Байден завтра объявит про санкции против рф: детали

Президент США Джо Байден

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что президент США Джо Байден анонсирует завтра, 24 февраля, новые санкции против россии. Это произойдет в ходе онлайн-встречи с лидерами "Большой семерки" и президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой они обсудят поддержку Украины и усиление давления на российского лидера владимира путина.

Об этом она сообщила в рамках брифинга.

Заявление Белого дома

По словам Жан-Пьер, новые санкции США будут применяться против ключевых секторов, которые приносят доход путину. В частности, санкции будут распространяться на российские банки, оборонную и технологическую промышленности, а также на субъектов в третьих странах, которые пытаются обойти санкции. Она также подчеркнула, что эти санкции будут широкомасштабными.

Новые санкции станут очередной мерой, принятой США в ответ на ряд действий рф, которые вызывают обеспокоенность в мировом сообществе. В частности, к ним относятся украинский кризис, вмешательство рф в президентские выборы США в 2016 году, отравление российским ядом британского экс-шпиона и многие другие. США, таким образом, продолжают настаивать на том, чтобы россия изменяла свою политику в этих областях.

Помимо новых санкций, США и их союзники также продолжают оказывать поддержку Украине. В связи с этим, лидеры "Большой семерки" и президент Украины обсудят, как продолжить координацию помощи украинскому государству. Эта поддержка включает в себя финансовую и экономическую помощь, а также военную помощь, такую как поставки оружия и военной техники. В целом, США и их союзники продолжают оставаться на стороне.

Напомним, что в завершение своего европейского турне президент США Джо Байден встретится с представителями Бухарестской девятки. Эти страны, являющиеся восточным флангом НАТО, опасаются нападения россии.