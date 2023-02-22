Байден встретится с лидерами стран восточного фланга НАТО, которые поддерживают Украину
В завершение своего европейского турне президент США Джо Байден встретится с представителями Бухарестской девятки. Эти страны, являющиеся восточным флангом НАТО, опасаются нападения россии.
Об этом сообщает информационное агентство AP.
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Встреча Байдена и Бухарестской девятки
Президент США Джо Байден завершает своё европейское турне.
Перед возвращением на родину он намерен встретиться с лидерами страны Бухарестской девятки.
В эту группу входят страны восточного фланга НАТО, которые в подавляющем большинстве активно поддерживают Украину. Это Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия.
О чем пойдет речь на встрече
Темой встречи является война, развязанная 24 февраля прошлого года президентом российской федерации владимиром путиным.
Страны Бухарестской девятки опасаются, что в случае победы в Украине пути пойдут дальше и нападут на эти страны, которые являются членами Евросоюза и НАТО.
Напомним, что в январе было заявлено о масштабном опрокидывании американских войск в Восточную Европу.
Фото: пресс-служба Президента Украины