Байден завтра оголосить про санкції проти рф: деталі

Президент США Джо Байден

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що президент США Джо Байден анонсує завтра, 24 лютого, нові санкції проти росії. Це відбудеться під час онлайн-зустрічі з лідерами "Великої сімки" та президентом України Володимиром Зеленським, на якій вони обговорять підтримку України та посилення тиску на російського лідера володимира путіна.

Про це вона повідомила у рамках брифінгу.

Заява Білого дому

За словами Жан-П'єр, нові санкції США будуть застосовуватись проти ключових секторів, які приносять дохід путіну. Зокрема, санкції поширюватимуться на російські банки, оборонну та технологічну промисловості, а також на суб'єктів у третіх країнах, які намагаються обійти санкції. Вона також наголосила, що ці санкції будуть широкомасштабними.

Нові санкції стануть черговою мірою, прийнятою США у відповідь на низку дій росії, які викликають стурбованість у світовій спільноті. Зокрема, до них належать українська криза, втручання росії в президентські вибори США у 2016 році, отруєння російською отрутою британського ексшпигуна та багато інших. США таким чином продовжують наполягати на тому, щоб росія змінювала свою політику в цих сферах.

Крім нових санкцій, США та їхні союзники також продовжують надавати підтримку Україні. У зв'язку з цим лідери "Великої сімки" та президент України обговорять, як продовжити координацію допомоги українській державі. Ця підтримка включає фінансову та економічну допомогу, а також військову допомогу, таку як постачання зброї та військової техніки. Загалом США та їхні союзники продовжують залишатися на стороні.

Нагадаємо, що на завершення свого європейського турне президент США Джо Байден зустрінеться з представниками Бухарестської дев'ятки. Ці країни, які є східним флангом НАТО, побоюються нападів росії.