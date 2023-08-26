Байден оценил фото Трампа за решеткой

Президент США Джо Байден машет рукой во время выхода из Белого дома в Вашингтоне. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден прокомментировал фотографию скандального американского экс-президента Дональда Трампа в тюрьме. Так, Байден назвал его "красивым парнем".

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Байден оценил фото Трампа

"Я видел снимок на телевидении. Красивый парень. Великолепный парень", — заявил американский президент, когда его попросили прокомментировать фото Трампа.

President Biden on Former President Trump's mugshot: "Handsome guy. Wonderful guy." pic.twitter.com/xbsuStN2Z0 — CSPAN (@cspan) August 25, 2023

Таким образом, Трамп стал первым американским лидером, имеющим такое фото. Он сам разместил его в Twitter с подписью, что никогда нельзя опускать руки.

Тюремное фото бывшего президента США Дональда Трампа. Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Больше о деле Трампа

Напомним, что 3 августа бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о попытках фальсифицировать результаты выборов 2020 года.

Также мы сообщали, что бывший президент США Дональд Трамп согласился внести залог в размере 200 тысяч долларов по делу о вмешательстве в выборы. Это стало известно после встречи адвокатов Трампа с офисом окружного прокурора округа Фултон.

Добавим, что бывший президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму, чтобы "сдаться" властям и пройти формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Ранее он договорился о залоге в 200 тысяч долларов.