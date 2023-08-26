Байден оценил фото Трампа за решеткой
Президент США Джо Байден прокомментировал фотографию скандального американского экс-президента Дональда Трампа в тюрьме. Так, Байден назвал его "красивым парнем".
Об этом сообщает The Guardian.
Байден оценил фото Трампа
"Я видел снимок на телевидении. Красивый парень. Великолепный парень", — заявил американский президент, когда его попросили прокомментировать фото Трампа.
President Biden on Former President Trump's mugshot: "Handsome guy. Wonderful guy." pic.twitter.com/xbsuStN2Z0— CSPAN (@cspan) August 25, 2023
Таким образом, Трамп стал первым американским лидером, имеющим такое фото. Он сам разместил его в Twitter с подписью, что никогда нельзя опускать руки.
Больше о деле Трампа
Напомним, что 3 августа бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о попытках фальсифицировать результаты выборов 2020 года.
Также мы сообщали, что бывший президент США Дональд Трамп согласился внести залог в размере 200 тысяч долларов по делу о вмешательстве в выборы. Это стало известно после встречи адвокатов Трампа с офисом окружного прокурора округа Фултон.
Добавим, что бывший президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму, чтобы "сдаться" властям и пройти формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Ранее он договорился о залоге в 200 тысяч долларов.