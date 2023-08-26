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Байден оценил фото Трампа за решеткой

26 августа 2023 01:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Байден оценил фото Трампа за решеткой
Президент США Джо Байден машет рукой во время выхода из Белого дома в Вашингтоне. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент США Джо Байден прокомментировал фотографию скандального американского экс-президента Дональда Трампа в тюрьме. Так, Байден назвал его "красивым парнем".

Об этом сообщает The Guardian.

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Байден оценил фото Трампа

"Я видел снимок на телевидении. Красивый парень. Великолепный парень", — заявил американский президент, когда его попросили прокомментировать фото Трампа.

Таким образом, Трамп стал первым американским лидером, имеющим такое фото. Он сам разместил его в Twitter с подписью, что никогда нельзя опускать руки.

Тюремное фото бывшего президента США Дональда Трампа. Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Больше о деле Трампа

Напомним, что 3 августа бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о попытках фальсифицировать результаты выборов 2020 года.

Также мы сообщали, что бывший президент США Дональд Трамп согласился внести залог в размере 200 тысяч долларов по делу о вмешательстве в выборы. Это стало известно после встречи адвокатов Трампа с офисом окружного прокурора округа Фултон.

Добавим, что бывший президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму, чтобы "сдаться" властям и пройти формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Ранее он договорился о залоге в 200 тысяч долларов.

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