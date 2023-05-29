Байден хочет подписать соглашение с Маккарти, чтобы предотвратить дефолт в США

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Джо Байден призывает правительство США принять его соглашение с Кевином Маккарти. Он объяснил, что это поможет избежать дефолта и решит проблему повышения долга на сумму 31,4 триллиона долларов.

Об этом информирует The Guardian.

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Соглашение с Маккарти

Вчера вечером, 28 мая, Джо Байден провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти. Цель была внесение последних штрихов в соглашение, которое было заключено накануне.

"Это соглашение — хорошая новость для американского народа. Это снимает угрозу катастрофического дефолта, защищает наше трудно заработанное и историческое восстановление экономики", — сказал Джо Байден.

Президент США добавил, что он верит, что спикер Палаты представителей вел переговоры. Также он ожидает, что все же будет иметь необходимые голоса для принятия законопроекта.

"Я призываю обе палаты принять это соглашение", — сказал Джо Байден.

В Вашингтоне политики должны были ознакомиться с деталями соглашения, чтобы ввести голосование по проекту уже в среду, 31 мая, и избежать дефолта в начале лета. По словам Маккарти, после выборов он пришлет соглашение в Сенат.

Поскольку демократы Сената имеют большую политическую силу, то результат будет в значительной степени зависеть от того, попытается ли кто-нибудь из чиновников задержать законопроект. Возможно, путем голосования за поправки. Это может занять время еще на несколько дней.

"Через время, которое может понадобиться для рассмотрения закона в Сенате без сотрудничества, сенаторы должны подготовиться к потенциальным голосованиям в пятницу и выходные", — сказал лидер большинства в Сенате из Нью-Йорка Чак Шумер.

Ранее Байден сказал, что между ним и Маккарти не осталось никаких споров. Также он заявил, что уверен, что соглашение будет проголосовано в Конгрессе и достигнет его стола.

Мнения политиков

Однако законодатели Палаты представителей и Сената разговаривали с лидерами Конгресса и выразили разочарование соглашением. Поскольку начались попытки продать пакет и добиться принятия на этой неделе.

"Мы собираемся вынести законопроект на рассмотрение Палаты представителей за 72 часа и принять его", — сказал Кевин Маккарти на пресс-конференции.

Пакет включает в себя двухлетний бюджетный договор. Расходы будут неизменными на 2024 год и установлены ограничения на 2025 год. Это делается для повышения лимита долга на два года, то есть до следующих выборов.

"США могут объявить дефолт по своим долговым обязательствам до 5 июня, если законодатели вовремя не примут меры для повышения максимальной суммы федерального долга. Дефолт потрясет финансовые рынки и введет США в глубокую рецессию", — заявила министер финансов Джанет Йеллен.

Некоторые жесткие республиканцы отрицали сотрудничество Маккарти с Белым домом.

"Если участники переговоров спикера в сущности вернут чистое увеличение лимита долга, настолько велико, что даже защитит Байдена от проблемы на президентских выборах — это война", — написал член фракции Freedom Дэн Бишоп в своем Twitter.

Напомним, что в Конгрессе Соединенных Штатов отмечается конгресс по переговорам между республиканцами и демократами. Президент Джо Байден получил информацию о том, что дефолт удастся избежать.