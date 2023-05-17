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Байден скасовує поїздки до двох країн, щоб продовжити переговори про борг

17 травня 2023 00:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Байден скасовує поїздки до двох країн, щоб продовжити переговори про борг
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент США Джо Байден скасовує заплановані візити до Австралії та Папуа-Нової Гвінеї після поїздки до Японії на зустріч "Великої сімки". Він хоче повернутися для продовження переговорів з республіканцями про підвищення стелі держборгу.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Байден, який відлітає до Японії в середу, тепер повернеться до США в неділю після завершення зустрічей G7. 

Скасування поїздки відбулося після того, як республіканці, в тому числі спікер Палати представників Кевін Маккарті, різко розкритикували президента за його майбутні плани поїздок на тлі продовження боргових переговорів. Байден мав зустрітися з лідерами тихоокеанських островів у Порт-Морсбі, а потім вирушити до Сіднея і Канберри на саміт "четвірки" з лідерами Австралії, Японії та Індії. За словами речника Ради національної безпеки Джона Кірбі, тепер Байден зустрінеться з лідерами країн "Великої четвірки" в Токіо.

Це рішення загрожує підірвати зусилля адміністрації щодо зміцнення зв'язків у Тихоокеанському регіоні в спробі протистояти китайському впливу. Кірбі сказав, що міжнародні ставки підкреслюють важливість питання стелі держборгу.

"Ми розуміємо, наскільки важливо, щоб Сполучені Штати не тільки говорили, але й доводили, що ми є надійним, стабільним, сильним партнером", — сказав Кірбі. 

Нездатність досягти угоди може призвести до того, що США порушать ліміт державного боргу, що спровокує дефолт.

Нагадаємо, у США почали думати над черговим пакетом фінансової допомоги для України. Готувати в Адміністрації Байдена взялися вже зараз. Там вважають, що 48 мільярдів доларів, які США надали у грудні, може вистачити лише на кілька місяців. 

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