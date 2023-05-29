Байден хоче підписати угоду з Маккарті, щоб запобігти дефолту в США

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Джо Байден закликає уряд США прийняти його угоду з Кевіном Маккарті. Він пояснив, що це допоможе уникнути дефолту і вирішить проблему підвищення боргу на суму 31,4 трильйона доларів.

Про це інформує The Guardian.

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Угода з Маккарті

Вчора ввечері, 28 травня, Джо Байден провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті. Ціль була внесення останніх штрихів в угоду, яку уклали напередодні.

"Це угода — хороша новина для американського народу. Це знімає загрозу катастрофічного дефолту, захищає наше важко зароблене та історичне відновлення економіки", — сказав Джо Байден.

Президент США додав, що він вірить, що спікер Палати представників вів переговори. Також він очікує, що все ж таки матиме необхідні голоси для ухвалення законопроєкту.

"Я закликаю обидві палати ухвалити цю угоду", — сказав Джо Байден.

У Вашингтоні політики мали ознайомитися з деталями угоди, щоб ввести голосування щодо проєкту вже в середу, 31 травня, та уникнути дефолту на початку літа. За словами Маккарті після виборів він надішле угоду до Сенату.

Оскільки демократи Сенату мають більшу політичну силу, то результат значною мірою залежатиме від того, чи спробує хтось із чиновників затримати законопроєкт. Можливо шляхом голосування за поправки. Це може зайняти час ще на кілька днів.

"Через час, який може знадобитися для розгляду закону в Сенаті без співпраці, сенатори повинні підготуватися до потенційних голосувань у п’ятницю та вихідні", — сказав лідер більшості в Сенаті з Нью-Йорка Чак Шумер.

Раніше Байден сказав, що між ним і Маккарті не залишилося жодних суперечок. Також він заявив, що впевнений, що угода буде проголосована в Конгресі та досягне його столу.

Думки політиків

Однак законодавці Палати представників і Сенату розмовляли з лідерами Конгресу і висловили розчарування угодою. Оскільки почалися спроби продати пакет і добитися ухвалення цього тижня.

"Ми збираємося винести законопроєкт на розгляд Палати представників за 72 години та прийняти його", — сказав Кевін Маккарті на прес-конференції.

Пакет включає дворічний бюджетний договір. Видатки будуть незмінними на 2024 рік і встановлено обмеження на 2025 рік. Це робиться задля підвищення ліміту боргу на два роки, тобто до наступних виборів.

"США можуть оголосити дефолт за своїми борговими зобов'язаннями до 5 червня, якщо законодавці вчасно не вживуть заходів для підвищення максимальної суми федерального боргу. Дефолт потрясе фінансові ринки і введе США в глибоку рецесію", — заявила міністерка фінансів Джанет Єллен.

Деякі жорсткі республіканці заперечували співпрацю Маккарті з Білим домом.

"Якщо учасники переговорів спікера по суті повернуть чисте збільшення ліміту боргу, настільки велике, що навіть захистить Байдена від проблеми на президентських виборах — це війна", — написав член фракції Freedom Ден Бішоп у своєму Twitter.

Нагадаємо, що у Конгресі Сполучених Штатів відзначається конгрес у переговорах між республіканцями і демократами. Президент Джо Байден отримав інформацію про те, що дефолту вдасться уникнути.