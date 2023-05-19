США можуть уникнути дефолту: Байден отримав оптимістичні новини
У Конгресі Сполучених Штатів відзначається конгрес у переговорах між республіканцями і демократами. Президент Джо Байден отримав інформацію про те, що дефолту вдасться уникнути.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Успіх на переговорах
Президент США Джо Байден, за інформацією видання, отримав позитивну інформацію щодо переговорів у Конгресі.
Ці переговори між Демократичною і Республіканською партіями мають на меті уникнення першого в історії США дефолту.
Представник Білого дому зазначив, що Байден отримав від однопартійців-демократів інформацію про прогрес у переговорах із республіканцями.
Коментар Байдена
Один із чиновників зазначив, що президент США упевнений — Конгрес зможе домовитися і уникнути дефолту.
"Президент наказав своїй команді продовжувати просувати двопартійну угоду та чітко дав зрозуміти, що необхідно захистити важливі програми для працьовитих американців та економічний прогрес за останні два роки", — йдеться у анонімній заяві представника адміністрації президента.
Нагадаємо, що Джо Байден навіть планував відмовитися від поїздки на саміт Великої сімки через можливий дефолт.