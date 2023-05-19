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США можуть уникнути дефолту: Байден отримав оптимістичні новини

19 травня 2023 08:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
США можуть уникнути дефолту: Байден отримав оптимістичні новини
Президент США Джо Байден на саміті Великої сімки у Японії. Фото: Reuters/BRENDAN SMIALOWSKI/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Конгресі Сполучених Штатів відзначається конгрес у переговорах між республіканцями і демократами. Президент Джо Байден отримав інформацію про те, що дефолту вдасться уникнути.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Успіх на переговорах

Президент США Джо Байден, за інформацією видання, отримав позитивну інформацію щодо переговорів у Конгресі.

Ці переговори між Демократичною і Республіканською партіями мають на меті уникнення першого в історії США дефолту.

Представник Білого дому зазначив, що Байден отримав від однопартійців-демократів інформацію про прогрес у переговорах із республіканцями.

Коментар Байдена

Один із чиновників зазначив, що президент США упевнений — Конгрес зможе домовитися і уникнути дефолту.

"Президент наказав своїй команді продовжувати просувати двопартійну угоду та чітко дав зрозуміти, що необхідно захистити важливі програми для працьовитих американців та економічний прогрес за останні два роки", — йдеться у анонімній заяві представника адміністрації президента.

Нагадаємо, що Джо Байден навіть планував відмовитися від поїздки на саміт Великої сімки через можливий дефолт.

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