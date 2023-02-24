"Многие государства поддерживают нас": Зеленский высказался о поставках техники для Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о поставках техники. По его словам, страну поддерживают многие другие государства.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

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По словам Президента Украины, нам нужна бронированная техника для защиты людей. Он отметил, что сначала о передаче танков не хотели говорить, однако Украина нашла подходящий момент.

"Осенью мы сделали и показали, что мы способны деоккупировать свои земли. Это были очень важные шаги. Без этого не было бы успеха. Я думаю, что никогда в Украине не представляли, что будут ЗРК Patriot. Многие государства поддерживают нас. Единственное слабое место — термины", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что нужно ускорить поставки оружия, чтобы Украина защитила свое небо.

"Мы говорим об истребителях, чтобы защищать государство. Мы предприняли важные шаги вперед", — отметил глава государства.

По словам Зеленского, Украина начинает тренировку с Великобританией. К тому же, обучение на истребителях F-16 будут и в Польше.

"Еще с тремя европейскими государствами будет возможность получить самолеты и учиться. Самолеты позволят сделать комплексную защиту неба", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сможет победить российскую агрессию, если партнеры сдержат свои обещания. Каждый украинец должен оставаться "крепким кулаком" внутри государства.

Также мы писали, что по последним данным, глава Украины Владимир Зеленский выжил не менее чем в 12 покушениях, произошедших с 24 февраля. Украинский лидер признался, что не думал о возможных покушениях на свою жизнь в первые дни военного конфликта с россией, но задумывался о том, каким будет будущее его семьи и страны, если он погибнет.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если согласиться на границы 2014 года, люди будут жить и знать, что через несколько лет оккупанты вернутся. Он отметил, что Украина должна вернуть всю территорию, признанную миром в 1991 году.