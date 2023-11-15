Арахамия прокомментировал назначение Виталия Коваля главой Фонда госимущества

Политик и предприниматель Виталий Коваль. Фото: Facebook/Виталий Коваль

Мария Кагал Редактор международного отдела

Виталий Коваль — предприниматель и председатель Ровенской ОГА — главный претендент на должность главы Фонда государственного имущества. Давид Арахамия убежден, что разбирающийся в бизнесе человек идеально подойдет на эту должность.

Об этом глава фракции "Слуга народа" сообщил журналистам Новини.LIVE.

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Виталий Коваль уже три года работает в должности главы Ровенской областной госадминистрации. Также Коваль активно работает с бизнесом — как местным, так и иностранным.

"Он реализовал много проектов. В том числе и на международном уровне. Он и сам из бизнес-среды. Сейчас у Фонда госимущества такие вызовы, что нужно делать много международного сотрудничества", — рассказал Давид Арахамия.

Так что, по мнению Арахамии, именно такой человек должен возглавить ФГИУ.

"Он в команде. Его уже проверили много раз. Поэтому мне кажется, что он эффективно будет выполнять свои обязанности", — добавил Арахамия.

Напомним, ранее Давид Арахамия анонсировал увольнение одного из министров Кабмина.