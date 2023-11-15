Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Арахамия прокомментировал назначение Виталия Коваля главой Фонда госимущества arrow

Арахамия прокомментировал назначение Виталия Коваля главой Фонда госимущества

15 ноября 2023 16:03
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Арахамия прокомментировал назначение Виталия Коваля главой Фонда госимущества
Политик и предприниматель Виталий Коваль. Фото: Facebook/Виталий Коваль
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Виталий Коваль — предприниматель и председатель Ровенской ОГА — главный претендент на должность главы Фонда государственного имущества. Давид Арахамия убежден, что разбирающийся в бизнесе человек идеально подойдет на эту должность.

Об этом глава фракции "Слуга народа" сообщил журналистам Новини.LIVE.

Читайте также:

Назначение Виталия Коваля главой Фонда госимущества

Виталий Коваль уже три года работает в должности главы Ровенской областной госадминистрации. Также Коваль активно работает с бизнесом — как местным, так и иностранным.

"Он реализовал много проектов. В том числе и на международном уровне. Он и сам из бизнес-среды. Сейчас у Фонда госимущества такие вызовы, что нужно делать много международного сотрудничества", — рассказал Давид Арахамия.

Так что, по мнению Арахамии, именно такой человек должен возглавить ФГИУ.

"Он в команде. Его уже проверили много раз. Поэтому мне кажется, что он эффективно будет выполнять свои обязанности", — добавил Арахамия.

Напомним, ранее Давид Арахамия анонсировал увольнение одного из министров Кабмина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме