Арахамія прокоментував призначення Віталія Коваля головою Фонду держмайна

Політик та підприємець Віталій Коваль. Фото: Facebook/Віталій Коваль

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Віталій Коваль — підприємець та голова Рівненської ОДА — головний претендент на посаду голови Фонду державного майна. Давид Арахамія переконаний, що людина, яка розуміється в бізнесі, ідеально підійде на цю посаду.

Про це голова фракції "Слуга народу" повідомив журналістам Новини.LIVE.

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Віталій Коваль вже три роки працює на посаді голови Рівненської обласної держадміністрації. Також Коваль активно працює з бізнесом — як місцевим, так і іноземним.

"Він реалізував багато проєктів. У тому числі й на міжнародному рівні. Він і сам з бізнес-середовища. Зараз у Фонду держмайна такі виклики, що треба робити багато міжнародного співробітництва", — розповів Давид Арахамія.

Тож, на думку Арахамії, саме така людина має очолити ФДМУ.

"Він в команді. Його вже перевірили багато разів. Тому мені здається, що він ефективно буде виконувати свої обов'язки", — додав Арахамія.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів Кабміну.