Арахамія прокоментував призначення Віталія Коваля головою Фонду держмайна
Віталій Коваль — підприємець та голова Рівненської ОДА — головний претендент на посаду голови Фонду державного майна. Давид Арахамія переконаний, що людина, яка розуміється в бізнесі, ідеально підійде на цю посаду.
Про це голова фракції "Слуга народу" повідомив журналістам Новини.LIVE.
Призначення Віталія Коваля головою Фонду держмайна
Віталій Коваль вже три роки працює на посаді голови Рівненської обласної держадміністрації. Також Коваль активно працює з бізнесом — як місцевим, так і іноземним.
"Він реалізував багато проєктів. У тому числі й на міжнародному рівні. Він і сам з бізнес-середовища. Зараз у Фонду держмайна такі виклики, що треба робити багато міжнародного співробітництва", — розповів Давид Арахамія.
Тож, на думку Арахамії, саме така людина має очолити ФДМУ.
"Він в команді. Його вже перевірили багато разів. Тому мені здається, що він ефективно буде виконувати свої обов'язки", — додав Арахамія.
Нагадаємо, раніше Давид Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів Кабміну.
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