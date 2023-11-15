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Арахамія прокоментував призначення Віталія Коваля головою Фонду держмайна

15 листопада 2023 16:03
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Арахамія прокоментував призначення Віталія Коваля головою Фонду держмайна
Політик та підприємець Віталій Коваль. Фото: Facebook/Віталій Коваль
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Віталій Коваль — підприємець та голова Рівненської ОДА — головний претендент на посаду голови Фонду державного майна. Давид Арахамія переконаний, що людина, яка розуміється в бізнесі, ідеально підійде на цю посаду. 

Про це голова фракції "Слуга народу" повідомив журналістам Новини.LIVE.

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Призначення Віталія Коваля головою Фонду держмайна

Віталій Коваль вже три роки працює на посаді голови Рівненської обласної держадміністрації. Також Коваль активно працює з бізнесом — як місцевим, так і іноземним.

"Він реалізував багато проєктів. У тому числі й на міжнародному рівні. Він і сам з бізнес-середовища. Зараз у Фонду держмайна такі виклики, що треба робити багато міжнародного співробітництва", — розповів Давид Арахамія. 

Тож, на думку Арахамії, саме така людина має очолити ФДМУ.

"Він в команді. Його вже перевірили багато разів. Тому мені здається, що він ефективно буде виконувати свої обов'язки", — додав Арахамія. 

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів Кабміну. 

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