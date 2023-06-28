"Антонов" уволил жену нардепа Торохтия с должности советницы гендиректора

Народный депутат Богдан Торохтий с супругой Алиной Левченко. Фото: Bihus.Info

Госпредприятие "Антонов" уволило жену нардепа Богдана Торохтия, Алину Левченко. Она занимала должность советницы генерального директора.

Об этом предприятие сообщает в Facebook.

Читайте также:

Что известно об увольнении Левченко

"ГП "Антонов" сообщает, что с сегодняшнего дня, 27 июня, трудовой договор с Левченко Алиной Витальевной, советницей генерального директора, разорван", — говорится в сообщении.

Причину увольнения предприятие не объяснило. Профиль жены Торохтия в Facebook закрыт.

Источник: facebook.com/antonov.company

Напомним, что супруга представителя партии власти Богдана Торохтия Алина Левченко за время войны приобрела недвижимость на болгарском курорте. Кроме того, тогда она купила квартиру в Киеве.

Также мы сообщали, что советница генерального директора государственного предприятия "Антонов" Алина Левченко публиковала в своих соцсетях, что она находится в отпуске. Журналисты программы Вихус провели расследование и отметили, что женщина отдыхает за границей со своим мужем.