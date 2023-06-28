Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow "Антонов" уволил жену нардепа Торохтия с должности советницы гендиректора arrow

"Антонов" уволил жену нардепа Торохтия с должности советницы гендиректора

28 июня 2023 03:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Антонов" уволил жену нардепа Торохтия с должности советницы гендиректора
Народный депутат Богдан Торохтий с супругой Алиной Левченко. Фото: Bihus.Info
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Госпредприятие "Антонов" уволило жену нардепа Богдана Торохтия, Алину Левченко. Она занимала должность советницы генерального директора.

Об этом предприятие сообщает в Facebook.

Читайте также:

Что известно об увольнении Левченко

"ГП "Антонов" сообщает, что с сегодняшнего дня, 27 июня, трудовой договор с Левченко Алиной Витальевной, советницей генерального директора, разорван", — говорится в сообщении.

Причину увольнения предприятие не объяснило. Профиль жены Торохтия в Facebook закрыт.

Источник: facebook.com/antonov.company

Напомним, что супруга представителя партии власти Богдана Торохтия Алина Левченко за время войны приобрела недвижимость на болгарском курорте. Кроме того, тогда она купила квартиру в Киеве.

Также мы сообщали, что советница генерального директора государственного предприятия "Антонов" Алина Левченко публиковала в своих соцсетях, что она находится в отпуске. Журналисты программы Вихус провели расследование и отметили, что женщина отдыхает за границей со своим мужем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз