Анджей Дуда официально вернул Качиньского в правительство

Президент Анджей Дуда и Ярослав Качиньский. Фото: Марчин Обара/PAP

Президент Польши Анджей Дуда назначил Ярослава Качиньского единственным вице-премьер-министром в правительстве Матеуша Моравецкого. Качиньский официально вернулся в польское правительство.

Об этом сообщает издание RMF24.

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Отмечается, что Ярослав Качиньский вернулся в правительство, чтобы сосредоточить политическую и административную власть в своих руках и руках премьер-министра до осенних парламентских выборов.

"Я искренне поздравляю президента, премьер-министра Ярослава Качиньского с этой кандидатурой и благодарю вас за возвращение в правительство", — сказал президент Анджей Дуда.

Что сказал президент Польши

Издание отмечает, что бывший вице-премьер-министр Ярослав Качиньский отвечал за вопросы безопасности и являлся главным автором закона о защите Республики Польша.

"Это основополагающий акт для укрепления безопасности Польши, в военном смысле, в нынешнее, чрезвычайно сложное время, во время войны, которая идет за границей в результате российского вторжения в Украину", — сказал Дуда.

Он также добавил, что возвращение Качиньского является "правильным и необходимым решением".

"Укрепление именно этой сферы функционирования Совета министров, который занимается вопросами безопасности, принципиально и безусловно важно на данный момент. Поэтому это решение вернуться к правительству как вице-премьер-министру Ярославу Качинскому является абсолютно правильным и необходимым решением с точки зрения безопасности польской государства. Спасибо за это" , — отметил Анджей Дуда.

Напомним, ранее мы писали, что президент Республики Польша Анджей Дуда на встрече с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом заявил о том, что Украину нужно максимально быстро присоединить к НАТО. Лидеры Германии и Франции были более осторожны в высказываниях.