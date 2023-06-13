Дуда в Парижі підтримав вступ України до НАТО

Анджей Дуда на зустрічі у Франції. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier/Pool

Президент Республіки Польща Анджей Дуда на зустрічі з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом заявив про те, що Україну треба максимально швидко приєднати до НАТО. Лідери Німеччини та Франції були обережнішими у висловлюваннях.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.

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Заява Дуди

Президент Польщі Анджей Дуда на паризькій зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що Україну необхідно швидко включити до складу НАТО.

"Україна чекає чіткого сигналу, чіткої перспективи вступу", — наголосив Дуда.

Він підкреслив, що липневий саміт Альянсу, що має пройти у Вільнюсі, повинен принести світло в кінці тунелю для України.

Реакція інших учасників зустрічі

Два інші європейські лідери були більш обережні у висловлюваннях.

Так, Шольц підняв тему гарантій безпеки для України, а не вступу до НАТО.

Макрон також наголосив, що на саміті Альянсу в Вільнюсі йтиметься про те, "як може виглядати майбутня колективна безпека".

Канцлер Німеччини наголосив, що його країна зробить усе можливе, щоб:

забезпечити Україну боєприпасами;

підтримувати у робочому стані ту зброю, яку вже отримали ЗСУ.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов наголосив, що на Вільнюському саміті, який відбудеться у липні, Україна отримає чіткий алгоритм вступу до НАТО. Після війни наша держава стане повноцінним членом Альянсу.