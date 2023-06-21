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Польща повністю перекрила кордон з Білоруссю

21 червня 2023 13:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Польща повністю перекрила кордон з Білоруссю
Польсько-білоруський кордон. Фото: "Еспресо"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Польща звела 200-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю. Так вона повністю — за винятком залізничних колій — перекрила кордон із країною-сателітом путінської Росії.

Про це повідомляє видання "Еспресо".

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Стіна на кордоні

Польща звела стіну на кордоні з Білоруссю. Ця стіна майже повністю закрила можливість для нелегальних мігрантів проникнути на територію країни.

"Також є місця, де кордон перетинають потяги. Таких місць небагато. Це виняток", — пояснив майор підляського прикордонного загону Януш Шока.

На кордоні Польщі з Білоруссю
На кордоні Польщі з Білоруссю
Фото: "Еспресо"

Висота споруди:

  • понад п’ять метрів власне стіни над землею;
  • півтора метри бетонної основи, закопаної в землю. 

Довжина прикордонної стіни — понад 200 кілометрів.

Лукашенко і далі жене мігрантів

Разом з тим, наголошують польські прикордонники, ситуація з нелегальними мігрантами, які для дестабілізації Польщі та в цілому ЄС завозить на свою територію режим Олександра Лукашенка, залишається нестабільною.

"Цього місяця спроб (нелегально перейти кордон з боку Білорусі. — Ред.) було 1700. До прикладу, в один день у нас намагалися незаконно перетнути кордон 90 людей. У цьому також беруть участь так звані кур'єри, тобто провідники, які мають завдання забрати їх з-під кордону і перевезти в країни Європи", — розповів штабний старший хорунжий пресслужби Підляського прикордонного загону Міхал Гура.

Нагадаємо, у червні поточного року польські прикордонники повідомили про перший випадок обстрілу, завданого з території Білорусі. Крім того, цей випадок становив серйозну загрозу життю польських службовців.

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