Польща повністю перекрила кордон з Білоруссю
Польща звела 200-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю. Так вона повністю — за винятком залізничних колій — перекрила кордон із країною-сателітом путінської Росії.
Про це повідомляє видання "Еспресо".
Стіна на кордоні
Польща звела стіну на кордоні з Білоруссю. Ця стіна майже повністю закрила можливість для нелегальних мігрантів проникнути на територію країни.
"Також є місця, де кордон перетинають потяги. Таких місць небагато. Це виняток", — пояснив майор підляського прикордонного загону Януш Шока.
Висота споруди:
- понад п’ять метрів власне стіни над землею;
- півтора метри бетонної основи, закопаної в землю.
Довжина прикордонної стіни — понад 200 кілометрів.
Лукашенко і далі жене мігрантів
Разом з тим, наголошують польські прикордонники, ситуація з нелегальними мігрантами, які для дестабілізації Польщі та в цілому ЄС завозить на свою територію режим Олександра Лукашенка, залишається нестабільною.
"Цього місяця спроб (нелегально перейти кордон з боку Білорусі. — Ред.) було 1700. До прикладу, в один день у нас намагалися незаконно перетнути кордон 90 людей. У цьому також беруть участь так звані кур'єри, тобто провідники, які мають завдання забрати їх з-під кордону і перевезти в країни Європи", — розповів штабний старший хорунжий пресслужби Підляського прикордонного загону Міхал Гура.
Нагадаємо, у червні поточного року польські прикордонники повідомили про перший випадок обстрілу, завданого з території Білорусі. Крім того, цей випадок становив серйозну загрозу життю польських службовців.