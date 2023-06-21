Анджей Дуда офіційно повернув Качинського до уряду

Президент Анджей Дуда і Ярослав Качинський. Фото: Марчін Обара/PAP

Президент Польщі Анджей Дуда призначив Ярослава Качинського єдиним віце-прем'єр-міністром в уряді Матеуша Моравецького. Качинський офіційно повернувся до польського уряду.

Про це повідомляє видання RMF24.

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Зазначається, що Ярослав Качинський повернувся до уряду, щоб зосередити політичну та адміністративну владу у своїх руках і в руках прем'єр-міністра до осінніх парламентських виборів.

"Я щиро вітаю президента, прем’єр-міністра Ярослава Качинського з цією кандидатурою та дякую вам за повернення до уряду", — сказав президент Анджей Дуда.

Що сказав президент Польщі

Видання зазначає, що колишній віце-прем’єр-міністр Ярослав Качинський відповідав за питання безпеки та був головним автором закону про захист Республіки Польща.

"Це основоположний акт для зміцнення безпеки Польщі, у військовому сенсі, у нинішній, надзвичайно складний час, під час війни, яка точиться за кордоном внаслідок російського вторгнення в Україну", — сказав Дуда.

Він також додав, що повернення Качинського є "правильним і необхідним рішенням".

"Зміцнення саме цієї сфери функціонування Ради міністрів, яка опікується питаннями безпеки, є принципово і безумовно важливим на даний момент. Тому це рішення повернутися до уряду як віце-прем’єр-міністра Ярослава Качинського є абсолютно правильним і необхідним рішенням з точки зору безпеки польської держави. Дякую за це", — зазначив Анджей Дуда.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Республіки Польща Анджей Дуда на зустрічі з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом заявив про те, що Україну треба максимально швидко приєднати до НАТО. Лідери Німеччини та Франції були обережнішими у висловлюваннях.