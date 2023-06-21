Анджей Дуда офіційно повернув Качинського до уряду
Президент Польщі Анджей Дуда призначив Ярослава Качинського єдиним віце-прем'єр-міністром в уряді Матеуша Моравецького. Качинський офіційно повернувся до польського уряду.
Про це повідомляє видання RMF24.
Качинський офіційно у владі
Зазначається, що Ярослав Качинський повернувся до уряду, щоб зосередити політичну та адміністративну владу у своїх руках і в руках прем'єр-міністра до осінніх парламентських виборів.
"Я щиро вітаю президента, прем’єр-міністра Ярослава Качинського з цією кандидатурою та дякую вам за повернення до уряду", — сказав президент Анджей Дуда.
Що сказав президент Польщі
Видання зазначає, що колишній віце-прем’єр-міністр Ярослав Качинський відповідав за питання безпеки та був головним автором закону про захист Республіки Польща.
"Це основоположний акт для зміцнення безпеки Польщі, у військовому сенсі, у нинішній, надзвичайно складний час, під час війни, яка точиться за кордоном внаслідок російського вторгнення в Україну", — сказав Дуда.
Він також додав, що повернення Качинського є "правильним і необхідним рішенням".
"Зміцнення саме цієї сфери функціонування Ради міністрів, яка опікується питаннями безпеки, є принципово і безумовно важливим на даний момент. Тому це рішення повернутися до уряду як віце-прем’єр-міністра Ярослава Качинського є абсолютно правильним і необхідним рішенням з точки зору безпеки польської держави. Дякую за це", — зазначив Анджей Дуда.
Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Республіки Польща Анджей Дуда на зустрічі з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом заявив про те, що Україну треба максимально швидко приєднати до НАТО. Лідери Німеччини та Франції були обережнішими у висловлюваннях.