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Андрей Ермак прокомментировал слухи о расколе между Залужным и Зеленским

10 ноября 2023 12:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Андрей Ермак прокомментировал слухи о расколе между Залужным и Зеленским
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: скриншот из видео программы "Мосейчук+"
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Глава Офиса Президента Андрей Ермак опроверг слухи о расколе между Зеленским и Залужным. Он отметил "постоянный диалог" между главнокомандующим и президентом с целью приближения победы.

Об этом сообщил Андрей Ермак в интервью Наталье Мосейчук.

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Единство между Зеленским и Залужным

По словам Ермака, у Президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного присутствует единство относительно главной цели — победы в войне.

На вопрос Наталии Мосейчук, есть ли единство между Зеленским и Залужным, Андрей Ермак убедительно ответил, что сегодня идет "постоянный диалог".

"А как может быть иначе? У нас есть единственная позиция — победить в этой войне. Но, безусловно, сегодня идет постоянный диалог, постоянная работа 24/7. Мы должны быть еще умнее, креативнее", — сказал Андрей Ермак.

Также он подчеркнул, что у него нет информации о недавно распространившихся слухах о замене Залужного.

"Я не слышал об этом. У меня нет такой информации", — добавил Ермак.

Напомним, нардеп Арьев обнародовал информацию о том, что Министр обороны Рустем Умеров внес ходатайство на Ставку Верховного Главнокомандующего об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Затем нардеп удалил сообщение и отметил, что оно было неправдивым.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с американским бизнесменом, филантропом и главой фонда "Открытое общество" Александром Соросом, сыном Джорджа Сороса. Говорили о победе в войне, восстановлении Украины и возвращении похищенных детей.

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