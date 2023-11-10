Андрій Єрмак прокоментував чутки про розкол між Залужним і Зеленським

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: скриншот з відео програми "Мосейчук +"

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак спростував чутки про розкол між Зеленським і Залужним. Він зазначив про "постійний діалог" між головнокомандувачем і президентом з метою наближення перемоги.

Про це повідомив Андрій Єрмак в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

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Єдність між Зеленським і Залужним

За словами Єрмака, у Президента України Володимира Зеленського і головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного присутня єдність щодо головної мети — перемоги у війні.

На запитання Наталії Мосейчук, чи є єдність між Зеленським та Залужним, Андрій Єрмак переконливо відповів, що сьогодні триває "постійний діалог".

"А як може бути по-іншому? У нас є єдина позиція — перемогти в цій війні. Але, безумовно, сьогодні триває постійний діалог, постійна робота 24/7. Ми повинні бути ще розумніші, ще креативніші", — сказав Андрій Єрмак.

Також він наголосив, що у нього немає інформації про чутки, що нещодавно поширилися, про заміну Залужного.

"Я не чув про це. В мене немає такої інформації", — додав Єрмак.

Нагадаємо, нардеп Ар'єв оприлюднив інформацію про те, що міністр оборони Рустем Умеров вніс клопотання на Ставку Верховного Головнокомандувача про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Потім нардеп видалив допис і зазначив, що він був неправдивим.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з американським бізнесменом, філантропом та головою фонду "Відкрите суспільство" Олександром Соросом, сином Джорджа Сороса. Говорили про перемогу у війні, відбудову України та повернення викрадених дітей.