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Умєров вніс подання на звільнення Залужного, — нардеп

7 листопада 2023 16:35
оновлено: 16:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Умєров вніс подання на звільнення Залужного, — нардеп
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр оборони Рустем Умеров вніс клопотання на Ставку Верховного Головнокомандувача про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Втім, немає підтверджень, що звільнення відбудеться. 

Про це повідомляє народний депутат Володимир Арієв.

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Що відомо про звільнення Валерія Залужного

Арієв повідомив, що, за його особистими джерелами, міністр оборони Рустем Умеров вніс клопотання про звільнення Валерія Залужного. Втім, Арієв уточнив, що він не може точно стверджувати, що відставка відбудеться, оскільки це може бути елемент тиску та шантажу.

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Повідомлення Володимира Арієва. Фото: скриншот

Незабаром Арієв написав новий пост, в якій повідомив, що скасовує своє попереднє повідомлення про пропозицію звільнити Залужного.

"Згідно з багатьма іншими джерелами, такої інформації немає. Сподіваюся на ясне твердження, що відставка Залужного не розглядається і всі ці чутки виявляться не більш ніж непорозумінням", — зазначив він.

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Повідомлення Володимира Арієва. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у селі Чайки Київської області загинув помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Причиною смерті стало необережне поводження з гранатою.

Також ми повідомляли, що народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Президент України Володимир Зеленський визначився з датою наступних президентських виборів, які передбачається провести 31 березня 2024 року. Щобільше, гарант уже доручив готуватися до майбутніх виборів.

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