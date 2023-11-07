Умєров вніс подання на звільнення Залужного, — нардеп

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Офіс Президента

Міністр оборони Рустем Умеров вніс клопотання на Ставку Верховного Головнокомандувача про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Втім, немає підтверджень, що звільнення відбудеться.

Про це повідомляє народний депутат Володимир Арієв.

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Що відомо про звільнення Валерія Залужного

Арієв повідомив, що, за його особистими джерелами, міністр оборони Рустем Умеров вніс клопотання про звільнення Валерія Залужного. Втім, Арієв уточнив, що він не може точно стверджувати, що відставка відбудеться, оскільки це може бути елемент тиску та шантажу.

Повідомлення Володимира Арієва. Фото: скриншот

Незабаром Арієв написав новий пост, в якій повідомив, що скасовує своє попереднє повідомлення про пропозицію звільнити Залужного.

"Згідно з багатьма іншими джерелами, такої інформації немає. Сподіваюся на ясне твердження, що відставка Залужного не розглядається і всі ці чутки виявляться не більш ніж непорозумінням", — зазначив він.

Повідомлення Володимира Арієва. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у селі Чайки Київської області загинув помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Причиною смерті стало необережне поводження з гранатою.

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