Єрмак зустрівся з американським бізнесменом та філантропом Олександром Соросом

Андрій Єрмак та Олександр Сорос. Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з американським бізнесменом, філантропом та головою фонду "Відкрите суспільство" Олександром Соросом, сином Джорджа Сороса. Говорили про перемогу у війні, відбудову України та повернення викрадених дітей.

Про це Андрій Єрмак повідомив на своїй сторінці в Telegram.

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Зустріч Єрмака з Олександром Соросом

Команда Офісу президента провела дуже важливу зустріч з другом України та сином Джорджа Сороса Олександром.

Акцент зустрічі був на розвитку української економіки — зокрема, на реконструкції та відновленні інфраструктури, а також на реалізації інвестиційних проєктів.

Одним зі шляхів фінансування відбудови розглянули арештовані російські активи. Тож обговорили спільну роботу над цим питанням.

"Також говорили про фронт, про потреби Сил оборони для перемоги. Ми використовуємо всі можливості для посилення ППО. Дуже важливим є ветеранський рух в Україні та підтримка ветеранських організацій.Я вдячний нашим друзям-підприємцям за їх бажання допомогти Україні. Ми цінуємо їх внесок у цю перемогу", — повідомив Андрій Єрмак.

Також Олександру Соросу розповіли про злочини, які коїть РФ проти дітей на окупованих територіях, і представили президентський план Bring Kids Back UA щодо звільнення українських дітей. Це є одним з пунктів української Формули миру.

У зустрічі зокрема взяли участь заступник керівника ОП Роман Машовець, радник керівника ОП Дарія Зарівна, віце-президент з питань адвокації та комунікацій Фонду "Відкрите суспільство" Лаура Зільбер та директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко.

Нагадаємо, під час зустрічі радників з національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті Канада запропонувала створити коаліцію для повернення українських дітей.