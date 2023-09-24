Американський політолог розповів, коли Україна нарешті отримає ракети ATACMS

Ракети ATACMS у дії. Фото: Flickr

Американський політолог з азербайджанським корінням зі США Раміз Юнус поділився своєю думкою щодо обговорення поставок ракет ATACMS Україні. Юнус стверджує, що можливе рішення з цього питання, найімовірніше, було ухвалено задовго до візиту президента України до США.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Політолог повідомив, що після зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена у Білому домі повідомлялося, що у новому пакеті американської допомоги не буде ракет ATACMS.

Проте у ЗМІ з'явилася інформація, що Байден обіцяв Зеленському передати кілька ракет. Ні Байден, ні Зеленський публічно цю інформацію не коментували, і чутки, можливо, є результатом медійних витоків, які ґрунтуються на "неназваних джерелах".

Раміз Юнус зазначив, що, мабуть, рішення щодо поставок ATACMS було ухвалено ще до зустрічі двох лідерів, і зараз головне питання — коли це рішення стане відомим публічно. Він порівняв поточну ситуацію з попередніми випадками обговорення постачання HIMARS або F-16.

Також Юнус порушив питання різниці між ракетами Storm Shadow та ATACMS. Він заявив, що оскільки Україні були надані ракети Storm Shadow, це може говорити про те, що, можливо, ATACMS також будуть надані.

На думку Юнуса, наразі Storm Shadow можуть ефективно вирішувати поставлені завдання, тоді як ATACMS можуть знадобитися для майбутніх завдань.

В повідомленні зазначається, що, ймовірно, історія з ATACMS і навіть із німецькими ракетами Taurus повторить сценарій довгих, але зрештою успішних переговорів про передачу Україні танків Leopard та Abrams.

Нагадаємо, 21 вересня Сполучені Штати планували оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Водночас ракет ATACMS у списку не було.

Також ми писали, що після свого візиту до Вашингтона (США) Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни домовилися спільно виробляти озброєння, зокрема, системи протиповітряної оборони. Окрім того, Америка передасть Україні новий оборонний пакет.