Рада відправила уряд у відставку, звільнивши прем'єр-міністра

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Іванна Чайка редактор політичних новин

У вівторок, 14 липня, Верховна Рада прийняла відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Наслідком є звільнення всього уряду. "За» проголосували 258 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Парламент погодив відставку Свириденко

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України Верховна Рада України постановляє: прийняти відставку прем’єр-міністра України Свириденко Юлії Анатоліївни", – йдеться в тексті постанови.

Свириденко у свою чергу подякувала міністрам зі своєї команди, нардепам та президенту України Володимиру Зеленському.

Зазначимо, що чинний уряд був на посаді менше року.

Наступником Свириденко може стати голова "Нафтогазу" Сергій Корецький. Очільника нового уряду парламент обиратиме вже 16 листопада.

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