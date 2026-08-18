Рада повернулась після довгої перерви: порядок денний на сьогодні
У вівторок, 18 серпня, Верховна Рада повернулась до роботи в сесійній залі після довгої перерви. Останнє пленарне засідання відбулося 16 липня. Того дня нардепи обрали нового прем’єр міністра та новий склад уряду. Досі вакантними залишаються посади очільників Міністерства закордонних справ та Міноборони.
Новини.LIVE з посиланням на джерело в парламенті повідомляють, які питання депутати розглянуть сьогодні.
Порядок денний Ради на 18 серпня
Попередньо, у порядку денному дев’ять питань. Серед них проєкт нового Митного кодексу.
Також Рада розгляне:
- проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам;
- проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеного провадження у справах про банкрутство (неплатоспроможність) для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва
- проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" щодо відновлення дії його окремих норм, особливостей їх застосування під час дії правового режиму воєнного стану та удосконалення проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання;
- проєкт Закону про акціонерне товариство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат";
- проєкт Закону про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо зарахування плати за оформлення та видачу документів у галузі державного експортного контролю до спеціального фонду державного бюджету;
- проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, на належну медичну допомогу, реабілітацію, протезування;
- проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю;
- проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про запобігання корупції" у зв'язку з приєднанням України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.
Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада цього тижня, ймовірно, не розглядатиме нових кадрових призначень, зокрема кандидатур на посади міністрів оборони та закордонних справ. Голова профільного комітету Олена Шуляк зазначила, що станом на ранок відповідних подань президента до парламенту ще не було. За її словами, кадрові питання можуть з’явитися в порядку денному після надходження офіційних кандидатур.
Також нардеп Ярослав Железняк в ефірі День.LIVE заявляв, що Україна має оновити Митний кодекс, щоб привести законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу напередодні майбутнього вступу до ЄС. Він зазначив, що документ ще не остаточний і до другого читання його планують суттєво доопрацювати, зокрема можуть прибрати окремі передчасні положення щодо оперативно-розшукової діяльності митниці.
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