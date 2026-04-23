Головна Політика Зеленський замінив керівників СБУ в кількох регіонах: укази

Зеленський замінив керівників СБУ в кількох регіонах: укази

Дата публікації: 23 квітня 2026 11:26
Зеленський замінив керівників СБУ в кількох регіонах: укази
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський зробив кадрові перестановки в кількох управліннях Служби безпеки України. Йдеться про Харківську, Херсонську та Київську області, а також Київ. Вже підписано відповідні укази.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента.

У Херсонській, Харківській та Київській областях змінились керівники СБУ

Зокрема, Артема Борисевича звільнено з посади очільника СБУ в Херсонській області, натомість його призначено главою СБУ в столиці та Київській області.

указ
Указ про звільнення Борисевича. Фото: скриншот
указ
Указ про призначення Борисевича. Фото: скриншот

Також звільнено Артема Бондаренка, який очолював спецслужбу в Києві та Київській області, і Олександра Куця, який був керівником харківського управління СБУ.

указ Бондаренко
Указ про звільнення Бондаренка. Фото: скриншот
указ Куць
Указ про звільнення Куця. Фото: скриншот

Тепер Службу в Харківській області очолює Денис Лутій, а в Херсонській — Володимир Ваврух.

указ Ваврух
Указ про призначення Вавруха. Фото: скриншот
указ Лутій
Указ про призначення Лутія. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, після теракту в Києві змінилося керівництво патрульної поліції. Замість Євгена Жукова тепер тимчасово виконує обов’язки очільника Олександр Фацевич. Сам Жуков тепер став радником голови Нацполіції.

Також Новини.LIVE повідомляли про найяскравіші операції СБУ за час війни. Зеленський заявив, що  працівники СБУ проявили себе достойно. За його словами, робота спецслужб на фронті є ефективною.

Новина доповнюється

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
