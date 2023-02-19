"Росія використовує сексуальне насильство як зброю війни": Костін поспілкувався з Алісією Кернс
Генеральний прокурор України Андрій Костін зустрівся з депутаткою парламенту Великої Британії Алісією Кернс. Вони обговорили міжнародні злочини рф, у тому числі застосування сексуального насильства.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
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"Росія використовує сексуальне насильство як зброю війни — ми фіксуємо такі випадки скрізь, де перебували військові рф", — наголосив Костін.
Генпрокурор та Алісія Кернс обговорили шляхи притягнення окупантів до відповідальності та відшкодування збитків за рахунок рф.
Нагадаємо, Національна поліція та прокуратура зафіксувала уже 155 випадків сексуального насильства з боку російських окупантів. Насправді таких випадків значно більше.
Також ми писали, що фонд Future for Ukraine запускає проєкт психологічної допомоги GIDNA для жінок, які пережили сексуальне насильство під час війни. У межах проєкту досвідчені психотерапевтки пропонують курс із десяти анонімних консультацій, які допоможуть жінкам повернути психологічну стійкість.
Додамо, начальник пресслужби тактичної групи "Грім", капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук розповів про ситуацію на лівому березі Херсонської області. За його словами, там відбувається те, що відбувалося і за часів окупації міста.